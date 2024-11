Kończy się czas na złożenie wniosku o wakacje ZUS! Sprawdź termin

To już dzisiaj!

Mija termin na złożenie wniosku do ZUS o wakacje składkowe

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcom na niezapłacenie przez jeden miesiąc w roku składek ZUS, co ma ich odciążyć, gdy np. chcą zrobić sobie urlop i przez ten czas nie zarabiają na swojej działalności, lub zaliczają spadek dochodów. Jeśli ktoś nie skorzystał z wakacji składkowych w tym roku, ma właśnie na to ostatnią okazję.

Tylko do soboty 30 listopada jest czas na złożenie wniosku o wakacje składkowe w 2024 roku, w tym wypadku dotyczące grudnia. Jak podaje zakład na swojej stronie, wnioski powinny być składane w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy być zwolnieni ze składek. Jeśli więc złożymy wniosek w grudniu o grudniowe zwolnienie, ten nie zostanie rozpatrzony przez ZUS. Zakład podobnie postępuje ze wnioskami złożonymi zbyt wcześnie.

Co musi znaleźć się we wniosku do ZUS o wakacje składkowe?

Do wniosku w którym wpisujemy nasze dane musimy załączyć także jeden z niżej wymienionych dokumentów: zaświadczenie o pomocy de minimis jaką otrzymaliśmy w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczeniu (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie.

Jak mówi dla Business Insider Izabela Leśniewska, doradca podatkowy z Alo-2 błędne, lub nieprawidłowe oświadczenie może skutkować konsekwencjami karnymi, konieczne będzie także zwrócenie wsparcia z odsetkami. Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy przysługuje nam limit pomocy de minimis, można to sprawdzić np. w systemie udostępniania danych o pomocy publicznej.

Kto może wnioskować o wakacje składkowe w ZUS?

O wakacje składkowe w ZUS przez jeden dowolny miesiąc w roku mogą wnioskować osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i podlegały ubezpieczeniom: emerytalnemu, wypadkowemu i rentowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do tego muszą spełnić listę warunków.

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, który w ciągu dwóch ostatnich lat nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej, lub w co najmniej w jednym roku z dwóch lat kalendarzowych osiągnął roczny przychód wysokości maksymalnie 2 mln euro. Kolejny warunek to zgłoszenie do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, a także niewykorzystany limit pomocy de minimis (który wynosi 300 tys. zł).

Ponadto z wakacji składkowych skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w obecnym i poprzednim roku kalendarzowym nie wykonywali działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali dla niego pracę na etacie.

Jeśli ZUS rozpatrzy wniosek, to przedsiębiorca otrzyma o tym informację o zakładzie.