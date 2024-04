Konfiskata auta już działa. Ile samochodów odebrano pijanym kierowcom?

Konfiskata aut za alkohol

W myśl przepisów obowiązujących od 14 marca 2024, policjanci odbierają samochód, jeśli kierowca ma co najmniej półtora promila alkoholu albo co najmniej pół promila, gdy spowoduje wypadek. Skonfiskowane samochody trafiły na parkingi wyznaczone przez policjantów. Jak podaje serwis rmf24.pl, już 282 samochody odebrała polska policja kierowcom, którzy prowadzili auto pod wpływem alkoholu. Średnio jednego dnia auto traci kilkunastu pijanych kierowców. Mimo że są to ostre przepisy, większość ekspertów, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, uważa, że są uzasadnione: - Musimy podejmować różne kroki, by zmniejszyć liczbę pijanych kierowców na polskich drogach - komentuje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Kiedy kierowca straci samochód?

Nietrzeźwy kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi. Jeśli kierowca, który spowodował powyższe zdarzenia miał w organizmie powyżej 0,5 promila do 1 promila, to sąd może, ale nie musi orzec o przepadku pojazdu. Kiedy kierowca prowadził pojazd po alkoholu w sytuacji tzw. recydywy drogowej, sąd może orzec przepadek pojazdu niezależnie od stężenia alkoholu w organizmie. Policja tymczasowo zajmuje auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd orzeknie przepadek pojazdu.

Przepisy będą złagodzone?

Z planu prac rządu wynika, że te surowe przepisy mogą być wkrótce złagodzone. Zmiana miałaby polegać na tym, że policjanci nie będą musieli odbierać auta pijanego kierowcy. Zamiast tego może pojawić się kara finansowa nawet do stu tysięcy złotych. Ta propozycja ma niebawem trafić do konsultacji społecznych.

