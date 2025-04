PiS chce zabrać pieniądze z 800 plus! Będzie projekt ustawy

Kończy się program profilaktyczny dla Polaków 40 plus. Czas na realizację skierowań tylko do końca maja

Rządowy program "Profilaktyka 40 Plus" dobiega końca. Ostatni dzień na wystawienie skierowania to 30 kwietnia 2025 roku. Program oferuje dostęp do podstawowych badań diagnostycznych, takich jak morfologia krwi, stężenie cholesterolu i badanie ogólne moczu. Dotychczasowy program profilaktyczny zastąpi program "Moje zdrowie".

Jeśli posiadasz skierowanie na badania w ramach programu "Profilaktyka 40 Plus", nie zwlekaj z ich wykonaniem, bo po 31 maja 2025 roku nie będzie to już możliwe.

Dla przypomnienia, z programu "Profilaktyka 40 Plus" skorzystać mogą Polacy, którzy skończyli 40 lat, nie skorzystali z programu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Aby skorzystać z badań należy wypełnić ankietę Internetowym Koncie Pacjenta, wybrać placówkę, w której chcemy zrealizować badania, lub dzwoniąc do niej bezpośrednio. Na badanie powinniśmy zabrać dowód osobisty.

W ramach pakietu dla kobiet badana jest:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Z kolei w ramach pakietu dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Niezależnie od płci wykonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Od 1 maja program Profilaktyka 40 plus zastąpi "Moje Zdrowie"

Od 1 maja 2025 roku program "Profilaktyka 40 Plus" zostanie zastąpiony przez program "Moje Zdrowie". Jakie zmiany czekają pacjentów?

Szerszy zakres oceny stanu zdrowia: Program obejmie ocenę stylu życia, wywiadu rodzinnego, ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, zdrowia psychicznego, uzależnień oraz realizacji szczepień zalecanych.

Badania przesiewowe dla dzieci: Nowością będą badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej dla dzieci, obejmujące m.in. pomiar cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i triglicerydów.

Skierowanie na badanie HIV: Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogli wystawiać skierowania na badanie w kierunku HIV.

Badanie stężenia wapnia: Lekarze POZ zyskają możliwość wystawiania skierowań na badanie stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi.

Program Moje Zdrowie wprowadza badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci na etapie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, dziecko zostanie skierowane do leczenia specjalistycznego.

