Koniec blokowania dróg przez TIR-y! Kierowcy dostaną zakaz wyprzedzania

Miliony złotych na program Opieka 75 plus! Co seniorzy mogą zyskać?

17 mln Polaków pod lupą skarbówki! To prywatni sprzedawcy w internecie i wynajmujący mieszkania

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek wejdzie niebawem w życie?

Ministerstwo Infrastruktury chce przedstawić projekt zakazu wyprzedzania się ciężarówek jeszcze na posiedzeniu Sejmu w czwartek 25 kwietnia. Wtedy też projekt ma trafić pod obrady plenarne w parlamencie, a już w piątek miałoby odbyć się głosowanie. "Rzeczpospolita" wyjaśnia, że resort chce rozwiązać problem blokowania wielu kilometrów dróg przez wyprzedzające się wzajemnie samochody ciężarowe. Zakaz ma dotyczyć 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad.

Z zakazu dla ciężarówek powyżej 3,5 tony będzie wyjęte wyprzedzanie pojazdów, które poruszają się poniżej prędkości dopuszczalnej, a także wyprzedzanie pojazdów, które prowadzą na drodze prace porządkowe, remontowe, czy modernizacyjne.

Branża transportowa jest przeciwna zakazowi

Branży transportowej nie podoba się pomysł zakazu, kierowcy ciężarówek często argumentują, że wyprzedzenie wolniej jadącego zestawu potrafi oszczędzić wiele cennych minut, a w trakcie jednej trasy takich okazji do wyprzedzania może być wiele, co już robi różnice nawet kilku godzin. Branża ostrzega, że przepisy mogą doprowadzić do opóźnień w dostawach towarów.

Jak mówi prowadzący od lat 90. firmę transportową Władysław Frasyniuk cytowany przez "Rz" podkreślił, że to politycy wprowadzili ogranicznik prędkości w ciężarówkach, co powoduje problemy z wyprzedzaniem. Dodaje również, że mimo znaków z zakazem wyprzedzania i tak są problemy z jego egzekwowaniem. Prawnicy cytowani przez dziennik wskazują z kolei, że zapis o "znacznie mniejszej prędkości" jest zbyt ogólny i pozostawia duże pole do interpretacji.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.