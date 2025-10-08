Koniec darmowych worków na śmieci w wielu polskich gminach.

Nowe zasady segregacji odpadów i konsekwencje za nieprawidłowe sortowanie.

Gminy będą ostrzej kontrolować prawidłowe sortowanie śmieci

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy?

Coraz więcej gmin, w tym Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie i Lubań, rezygnuje z darmowych worków na śmieci. Odpady mają trafiać bezpośrednio do pojemników. Ma to ułatwić kontrolę prawidłowego segregowania śmieci przez mieszkańców.

Dodatkowo, niektóre pojemniki zostaną wyposażone w nadajniki RFID, które będą informować zakłady o nieprawidłowościach w sortowaniu odpadów i wskazywać, komu należy się kara.

Jak czytamy w Angorze, decyzja o rezygnacji z worków na śmieci wywołuje mieszane odczucia wśród mieszkańców. Jeden z rozmówców gazety twierdzi, że takie rozwiązanie jest nie do zrealizowania na wsiach, a także będzie powodować nieprzyjemne zapachy w przypadku odpadów, które są wywożone rzadziej. Do tego problemem będzie zamarzanie tych odpadów zimą.

Jak wskazuje rozmówca Angory, problematyczne może być także ustawianie 4-6 pojemników na otwartej przestrzeni.

Kary za nieprawidłową segregację! Gminy będą to sprawdzać nadajnikami

Brak worków ma ułatwić segregację odpadów, a pojemniki na śmieci mają mieć nadajniki, które będą to kontrolować.

Za nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów grożą poważne konsekwencje. Rada gminy ma prawo do podwyższenia stawki za odbiór odpadów, jeśli nie są one zbierane selektywnie lub są zbierane nieprawidłowo.

Podwyższona stawka może wynosić od dwukrotności do czterokrotności standardowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina może podnieść opłatę ogólnie lub indywidualnie, na podstawie zgłoszenia od firmy odbierającej odpady. Właściciel nieruchomości jest informowany o zaistniałej sytuacji.

