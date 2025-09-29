Od 1 października tekstylia w Kielcach stają się oddzielną frakcją odpadów: nie wolno ich już wrzucać do zmieszanych śmieci, co wymusza nowe rozwiązania.

Mieszkańcy otrzymają fioletowe worki i harmonogram odbioru: raz na kwartał tekstylia będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji, ułatwiając segregację.

Znikną kontenery PCK, pojawi się "Odrzutowóz": mobilny punkt odbioru i likwidacja dotychczasowych kontenerów mają uporządkować system i ograniczyć nielegalne wyrzucanie.

Tekstylia jako nowa frakcja odpadów komunalnych

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, tekstylia zostały wyodrębnione jako oddzielna frakcja odpadów komunalnych. Oznacza to, że nie można ich wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Do tej pory mieszkańcy musieli dostarczać ubrania do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), jednak władze Kielc zdecydowały się uprościć ten proces.

— Od października zaproponujemy mieszkańcom Kielc wygodny i elastyczny sposób na pozbycie się używanej odzieży — zapowiedziała prezydentka miasta Agata Wojda podczas konferencji prasowej.

Harmonogram odbioru i nowe fioletowe worki

System, który zacznie działać od 1 października, zakłada dystrybucję specjalnych fioletowych worków wśród mieszkańców, spółdzielni i wspólnot. Tekstylia będą odbierane raz na kwartał, według z góry przygotowanego planu. Harmonogram odbioru trafi bezpośrednio do mieszkańców oraz zostanie opublikowany na stronie miasta.

Koniec kontenerów PCK i mobilny odbiór odzieży

Wprowadzone zmiany wiążą się także z likwidacją kontenerów PCK, które – jak zauważono – często były traktowane jak zwykłe kosze na śmieci. Nowe rozwiązanie ma uporządkować system i ograniczyć problem nielegalnego wyrzucania odpadów.

Dodatkowo, już w październiku na ulice miasta wyjedzie „Odrzutowóz”, czyli mobilny punkt odbioru tekstyliów. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli jeszcze więcej sposobów na oddanie niepotrzebnej odzieży.

Edukacja i recykling tekstyliów

Nowy system to nie tylko praktyczne udogodnienie, ale również element działań edukacyjnych. Władze Kielc zapowiadają współpracę z instytucjami i firmami z branży odzieżowej, aby zwiększyć świadomość mieszkańców na temat recyklingu ubrań. Inicjatywa wpisuje się w szersze działania miasta na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami. Fioletowe worki mają być symbolem bardziej odpowiedzialnego i ekologicznego podejścia do zarządzania odpadami tekstylnymi.

Wprowadzenie nowego systemu zbiórki ubrań w Kielcach może stać się wzorem dla innych miast w Polsce, które również muszą zmierzyć się z problemem rosnącej ilości tekstyliów.

