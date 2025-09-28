- 47% Polaków deklaruje, że wie, jak działa system kaucyjny.
- Ponad 25% Polaków w ogóle nie słyszało o systemie kaucyjnym.
- Niemal połowa osób w wieku 18-29 lat nie słyszała o systemie kaucyjnym.
Ponad 25 proc. Polaków nie słyszało o systemie kaucyjnym
Z najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Clear Communication Group wynika, że jedynie 47% Polaków deklaruje wiedzę na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego, który ma wystartować już 1 października. Co więcej, aż ponad 25% ankietowanych przyznaje, że w ogóle nie słyszało o tym rozwiązaniu!
Najniższy poziom wiedzy o systemie kaucyjnym występuje wśród osób w wieku 18-29 lat. Niemal połowa z nich nigdy nie słyszała o planowanym wdrożeniu systemu w Polsce, a zasady jego działania rozumie zaledwie 28%. Dla porównania, wśród osób w wieku 30-39 lat oraz powyżej 70. roku życia, wiedzę na ten temat deklaruje odpowiednio 57% i 59% respondentów.
Oczekiwania Polaków wobec kampanii informacyjnej
Badanie IBRiS ujawniło również, w jaki sposób Polacy chcieliby być informowani o zasadach działania systemu kaucyjnego. Aż 37% respondentów oczekuje widocznych oznaczeń i plakatów na ten temat w sklepach, a 1/5 liczy na pomoc obsługi.
Ponadto, czterech na dziesięciu badanych uważa, że kampania informacyjna powinna była ruszyć kilka miesięcy przed startem systemu, a połowa jest zdania, że komunikacja powinna trwać przynajmniej kilka tygodni przed 1 października.
- Ważnym źródłem informacji pozostają tradycyjne media – co trzeci badany wskazuje telewizję, radio i portale internetowe jako główne kanały, z których chce czerpać informacje o systemie kaucyjnym - stwierdziła Klaudia Rombalska z Clear Communication Group, cytowana w publikacji.
System kaucyjny w praktyce: jak będzie działał?
Od 1 października 2024 roku, przy zakupie napojów w opakowaniach objętych systemem, pobierana będzie kaucja. Zwrot kaucji nastąpi bez konieczności okazywania paragonu.
Duże sklepy (powyżej 200 m kw.) będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie dobrowolne.
System obejmie:
- Butelki plastikowe do 3 litrów (kaucja 50 groszy)
- Metalowe puszki do 1 litra (50 groszy)
- Od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (1 zł)
Od 1 października kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego tym systemem. Zwrot kaucji będzie następował bez konieczności okazywania paragonu nabycia napoju.
Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne. System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów (kaucja 50 groszy), metalowe puszki do 1 litra (50 gr), a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (1 zł)."
Pamiętaj, że opakowania powinny być puste, nie mogą być zgniecione i muszą mieć czytelny kod kreskowy na etykiecie.
Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Ma to na celu zachęcenie do zwrotu opakowań i zwiększenie ilości ponownie wykorzystanych surowców.