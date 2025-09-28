Mniej niż połowa Polaków wie, jak będzie działał system kaucyjny! A wchodzi w życie już od 1 października

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-09-28 6:01

Już 1 października 2025 roku w życie wejdzie system kaucyjny, który obejmie m.in. butelki PET. Jak się okazuje mniej niż połowa Polaków wie w jaki sposób będzie działał!

Przezroczyste butelki PET z niebieskimi zakrętkami, widoczne od spodu, symbolizują zbliżający się system kaucyjny. O tym, jak będzie działał system kaucyjny w Polsce i dlaczego warto się nim zainteresować, przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

  • 47% Polaków deklaruje, że wie, jak działa system kaucyjny.
  • Ponad 25% Polaków w ogóle nie słyszało o systemie kaucyjnym.
  • Niemal połowa osób w wieku 18-29 lat nie słyszała o systemie kaucyjnym.

Ponad 25 proc. Polaków nie słyszało o systemie kaucyjnym

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Clear Communication Group wynika, że jedynie 47% Polaków deklaruje wiedzę na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego, który ma wystartować już 1 października. Co więcej, aż ponad 25% ankietowanych przyznaje, że w ogóle nie słyszało o tym rozwiązaniu! 

Najniższy poziom wiedzy o systemie kaucyjnym występuje wśród osób w wieku 18-29 lat. Niemal połowa z nich nigdy nie słyszała o planowanym wdrożeniu systemu w Polsce, a zasady jego działania rozumie zaledwie 28%. Dla porównania, wśród osób w wieku 30-39 lat oraz powyżej 70. roku życia, wiedzę na ten temat deklaruje odpowiednio 57% i 59% respondentów.

Oczekiwania Polaków wobec kampanii informacyjnej

Badanie IBRiS ujawniło również, w jaki sposób Polacy chcieliby być informowani o zasadach działania systemu kaucyjnego. Aż 37% respondentów oczekuje widocznych oznaczeń i plakatów na ten temat w sklepach, a 1/5 liczy na pomoc obsługi.

Ponadto, czterech na dziesięciu badanych uważa, że kampania informacyjna powinna była ruszyć kilka miesięcy przed startem systemu, a połowa jest zdania, że komunikacja powinna trwać przynajmniej kilka tygodni przed 1 października.

- Ważnym źródłem informacji pozostają tradycyjne media – co trzeci badany wskazuje telewizję, radio i portale internetowe jako główne kanały, z których chce czerpać informacje o systemie kaucyjnym - stwierdziła Klaudia Rombalska z Clear Communication Group, cytowana w publikacji.

System kaucyjny w praktyce: jak będzie działał?

Od 1 października 2024 roku, przy zakupie napojów w opakowaniach objętych systemem, pobierana będzie kaucja. Zwrot kaucji nastąpi bez konieczności okazywania paragonu.

Duże sklepy (powyżej 200 m kw.) będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie dobrowolne.

System obejmie:

  • Butelki plastikowe do 3 litrów (kaucja 50 groszy)
  • Metalowe puszki do 1 litra (50 groszy)
  • Od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (1 zł)

Od 1 października kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego tym systemem. Zwrot kaucji będzie następował bez konieczności okazywania paragonu nabycia napoju.

Pamiętaj, że opakowania powinny być puste, nie mogą być zgniecione i muszą mieć czytelny kod kreskowy na etykiecie.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Ma to na celu zachęcenie do zwrotu opakowań i zwiększenie ilości ponownie wykorzystanych surowców.

