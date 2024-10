Nowa ustawa medialna – koniec abonamentu RTV

Jednym z kluczowych założeń nowej ustawy medialnej, która jest obecnie przygotowywana, jest likwidacja obowiązkowego abonamentu RTV. Zastąpi go bezpośrednie finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa.

Decyzja ta ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwolennicy argumentują, że takie rozwiązanie pozwoli na bardziej stabilne finansowanie mediów publicznych, a także ograniczy możliwości politycznego wpływu na ich działalność. Przeciwnicy obawiają się natomiast, że może to prowadzić do jeszcze większej polityzacji mediów publicznych, ponieważ decyzje o wysokości środków przeznaczanych na ich funkcjonowanie będą podejmowane przez polityków.

Jakie będą konsekwencje likwidacji abonamentu RTV?

Likwidacja abonamentu RTV niewątpliwie przyniesie szereg konsekwencji. Po pierwsze, media publiczne będą miały zapewnione stabilne źródło finansowania, co powinno przyczynić się do poprawy jakości ich programów. Po drugie, zniknie problem z egzekwowaniem płatności abonamentowych, który dotychczas stanowił poważny problem dla nadawców. Po trzecie, likwidacja abonamentu może przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego do mediów publicznych.

Jednocześnie, należy pamiętać, że finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa niesie ze sobą również pewne ryzyka. Przede wszystkim, istnieje obawa, że politycy będą wykorzystywać media publiczne do propagowania swoich własnych poglądów. Ponadto, może to prowadzić do ograniczenia pluralizmu i różnorodności programowej.

Wróbel potwierdza: Media publiczne z budżetu państwa

Mimo obaw o dalszą polityzację mediów publicznych, Maciej Wróbel zasiadający z ramienia Koalicji Obywatelskiej w sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej potwierdził, że TVP i Polskie Radio będą finansowane z budżetu państwa. Jak zaznaczył, co najmniej 0,09% PKB zostanie przeznaczone na ich działalność misyjną:

Polacy się nie będą składać indywidualnie na media publiczne. Rząd będzie przekazywał centralnie środki. Nie będzie żadnej daniny od szeregu Kowalskich na rzecz mediów publicznych. Budżet centralny państwa przeznaczy 0,09 proc. PKB co roku na media publiczne. Kwota się będzie prawdopodobnie zwiększała, procent będzie stały.

To oznacza całkowite zniesienie abonamentu RTV.

Co dalej za abonamentem RTV?

Choć likwidacja abonamentu RTV wydaje się być przesądzona, wiele szczegółów dotyczących nowego systemu finansowania mediów publicznych pozostaje jeszcze niejasnych. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się intensywnych dyskusji na ten temat.

Ostatecznie, sukces nowej ustawy medialnej będzie zależał od tego, w jakim stopniu uda się znaleźć złoty środek między zapewnieniem stabilnego finansowania mediów publicznych a zachowaniem ich niezależności.

Koniec ery abonamentu RTV to niewątpliwie przełomowy moment dla polskich mediów publicznych. Nowe rozwiązania mają na celu zapewnienie stabilnego finansowania i zwiększenie zaufania społecznego do tych instytucji. Jednakże, aby uniknąć ryzyka nadmiernej polityzacji i ograniczenia pluralizmu, konieczne jest wypracowanie takich regulacji, które zagwarantują niezależność redakcyjną mediów publicznych.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.