Koniec ery gazu w domach? UE zakazuje kotłów! Ile zapłacisz za zmiany?

Składki do KRUS

Unijny zakaz kotłów gazowych - co to oznacza dla Polaków?

Unia Europejska podjęła decyzję o całkowitym wycofaniu z użycia urządzeń grzewczych zasilanych paliwami kopalnymi. Zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wszystkie nieruchomości wybudowane po 2030 roku będą musiały spełniać standard zeroemisyjności. Oznacza to, że niemożliwe będzie zasilanie ich, nadal popularnym w Polsce, gazem. Jak podaje Interia, zdaniem ekspertów koszt wymiany lub montażu nowego źródła grzewczego może wynieść od 30 tys. do 70 tys. złotych.

Koniec dotacji na kotły gazowe - co się zmieniło?

Kotły zasilane gazem są mniej emisyjne niż te na węgiel, nadal jednak emitują dwutlenek węgla. Zgodnie z pakietem zmian legislacyjnych Fit for 55, mających doprowadzić do ograniczenia emisji o 50 proc. do 2030 roku, ich instalacja za 15 lat ma być nielegalna na terenie Unii Europejskiej.

Wycofywanie instalacji gazowych będzie następowało stopniowo. Od 2030 roku obejmie nowe budynki, a od 2040 roku również inne nieruchomości znajdujące się na terenie UE. Od 2027 roku wprowadzony ma zostać również nowy system handlu emisjami EU ETS 2. Teoretycznie nie będzie on obciążać indywidualnych właścicieli, ale jak zauważa portal warszawawpigulce.pl, koszty, które poniosą dostawcy, będą przerzucane na posiadaczy kotłów, którzy już za dwa lata mogą zapłacić za gaz znacznie więcej niż teraz.

Zmianą, którą już odczuli Polacy, jest zakaz dotowania kotłów na gaz, obowiązujący od 2025 roku. Niemożliwe tym samym stało się uzyskanie środków na wymianę źródła ciepła na piec gazowy z rządowego programu Czyste Powietrze. Aktualnie w Polsce z gazu ziemnego korzysta około 2 mln gospodarstw. W ostatnich latach zainstalowano około 230 tys., a dla klienta indywidulanego był to koszt około 12-15 tys. zł.

Pompy ciepła alternatywą dla gazu - czy to się opłaca?

Rozwiązaniem promowanym przez UE jest instalacja pomp ciepła, zasilanych przez fotowoltaikę. Unia zakłada, że do 2026 roku w krajach członkowskich zostanie zainstalowanych około 20 mln pomp ciepła, a do 2030 roku 60 mln.

Koszt transformacji energetycznej domu, dotąd zasilanego za pomocą gazu, obliczyli eksperci z Instytutu Ekonomii Środowiska. Ich zdaniem mieszkaniec budynku zapłaci za wymianę kotła od 30 tys. do 70 tys. złotych, w zależności od wybranego rozwiązania i stopnia ocieplenia budynku.

Hybrydowe systemy grzewcze - kompromis UE?

12 marca 2025 roku Unia Europejska poparła wynegocjowany przez przedstawicieli branży kompromis w zakresie kształtu przyszłej dyrektywy. Zgodnie z nim możliwe będzie instalowanie hybrydowych systemów grzewczych, czyli takich, które łączą gaz ziemny z odnawialnymi źródłami energii. Za taką możliwością optowali przedstawiciele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, którzy uważają, że: "Bardzo ważną sprawą jest włączenie do regulaminu aktualizowanego właśnie programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale również lokalnych programów antysmogowych instalacji hybrydowych z udziałem kotłów gazowych. W polskich warunkach stanowiłyby one kluczowy element dekarbonizacji ogrzewnictwa i walki o jakość powietrza".

