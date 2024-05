Koniec ery gigantycznych biurowców? Firmy stawiają na kompaktowe rozwiązania

Firmy nie chcą już dużych biur

Z raportu "Rzeczpospolitej" wynika, że firmy coraz częściej decydują się na redukcję powierzchni firmowej. Wiąże się to ze zmianą lokalizacji biura czy rezygnacją z części metrażu. Jak czytamy w gazecie, jest to od 20 do 50 proc. powierzchni.

Najemcy decydują się również na przestrzenie elastyczne, w których mogą płacić za pojedyncze stanowiska pracy. W Warszawie to koszt ok. 420 euro, w Krakowie i Trójmieście ok. 360 euro, a w Łodzi ok. 270 euro - informuje "Rz".

W Polsce jest ponad 15,7 mln mkw. gotowych biur i powstaje 476 tys. mkw. kolejnych lokali, z czego tylko w Warszawie 227 tys. mkw. Jak informuje "Rzeczpospolita", to właśnie w stolicy znajdziemy najmniej wolnych lokali (9,4 proc.). Najwięcej przestrzeni biurowej dostępnej na wynajem jest w Łodzi (19,7 proc.).

Wśród wszystkich budynków ponad połowa (54,6 proc.) oferuje powierzchnię na wynajem od zaraz lub w przyszłości. Za najdroższe biura w Warszawie trzeba zapłacić nawet 30 euro za mkw. W innych miastach to koszt od 8 do 17 euro - pisze "Rz".

