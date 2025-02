Tajemniczy majątek Watykanu. Przywileje i zarobki papieży

Ukraińcy nie stracą 800 plus? "Nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane"

Papież Franciszek może liczyć na opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie

88-letni papież Franciszek znajduje się obecnie w Poliklinice Gemelii i zmaga się z obustronnym zapaleniem płuc. Jak wynika z ostatnich informacji Watykanu, papież nie wymaga wsparcia tlenem (ale korzysta z automatycznego wentylatora). Obawy jednak budzi fakt, że jego stan głowy Kościoła się jako "klinicznie złożony".

Jego serce jest w dobrym stanie i jak zalecają lekarze - potrzebuje absolutnego wypoczynku. Problemem na pewno jest fakt, że Franciszek od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Papież może liczyć na świetną opiekę medyczną dzięki klinicie Gemelli, w której leczeni są urzędujący papieże. Jan Paweł II określił klinikę kiedyś "numerem trzy Watykanu" i to właśnie za jego okresu zasiadania w stolicy apostolskiej utworzono w klinice papieskie apartamenty. Stało się po to po zamachu na jego życie w 1981 roku (co ciekawe, dwukrotnie udaremniono też zamachy na papieża Franciszka).

Papieski apartament skrywa pokój, w którym leży papież Franciszek, dwa małe salony, salę dla lekarzy, przestrzeń dla sekretarzy papieskich, pokój dla ochrony, oraz kaplicę. Piętro znajduje się pod ochroną włoskiej policji, żandarmerii watykańskiej i służb szpitalnych. Jeśli stan zdrowia papieża na to pozwala, lekarz może odwiedzać inne oddziały, lub udzielić z okna błogosławieństwa wiernym. Ostatnio z racji na stan zdrowia papieża Franciszka, odwołano jego obecność na kilku wydarzeniach.

Jakie jeszcze przywileje ma papież? Najbardziej zaskakuje kwestia zarobków

Opieka medyczna to jednak tylko część przywilejów, Watykan pokrywa wszystkie koszty utrzymania papieża. Warto zaznaczyć, że głowa Kościoła nie otrzymuje wynagrodzenia! Ponadto warto dodać, że papież Franciszek wstępując do wspólnoty zakonnej Towarzystwa Jezusowego, złożył ślub ubóstwa.

Według szacunków utrzymanie i zakwaterowanie papieża kosztuje ok. 100 tys. dolarów rocznie (ok. 400,7 tys. zł). Watykan finansuje również pielgrzymki papieża za granicę, wszystkie jego wyjazdy i spotkania z wiernymi.

Papież dostaje jednak co roku trzy monety (z brązu, srebra i złota), a po śmierci wszystkie są umieszczane w sakiewce i wkładane do trumny. Ponadto ma dostęp do pieniędzy na cele charytatywne, które sam może rozdzielać według uznania (np. w wypadku klęski żywiołowej, czy zagrożeniom wojny).

Co ciekawe, choć papież nie ma pensji, to kardynałowie mogą liczyć na wynagrodzenie! Jak podaje portal churpop.com, kardynałowie otrzymają wynagrodzenie na poziomie 5000 euro miesięcznie (ok. 20,9 tys. zł). Pieniądze nie są jednak na "osobiste wydatki" powinny wykorzystane przy pełnieniu posługi, zaś to co zostanie ma być rozdane innym.

