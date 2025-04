QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u?

Przygotowania do wielkanocnego obżarstwa rozpoczynają się na długo przed świętami. Najpierw wyczerpujące treningi ręki podczas malowania pisanek, następnie intensywny trening noszenia zakupów („Nie, nie potrzebuję wózka, uniosę dziesięć kilogramów mąki i cukru w jednej ręce”), by wreszcie przejść do kulinarnego pięcioboju. Dyscypliny? Pieczenie, smażenie, gotowanie, faszerowanie i – oczywiście – próbowanie wszystkiego po drodze. No i to kultowe już hasło: „Zostaw! To na święta!”

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który rozgrzeje wasze podniebienia i obudzi wspomnienia o tradycyjnym wielkanocnym biesiadowaniu.

Operacja Koszyczek

W Wielką Sobotę, gdy wszystko jest już gotowe, nadchodzi pierwszy moment próby – układanie święconki. To precyzyjne ćwiczenie z dziedziny inżynierii przestrzennej: jak zmieścić całą lodówkę w koszyku wiklinowym wielkości torebki? Polacy od pokoleń udowadniają, że niemożliwe nie istnieje, choć przyznać trzeba, że niektóre koszyki święcone wyglądają jak próba przemycenia całego sklepu spożywczego przez granicę.

Maraton żołądkowy

A potem? Potem zaczyna się prawdziwa uczta! Niedziela Wielkanocna to dzień, kiedy śniadanie płynnie przechodzi w obiad, obiad w podwieczorek, a podwieczorek w kolację. Kto pierwszy wstanie od stołu, ten przegrał. Żurek z białą kiełbasą, jajka faszerowane na trzydzieści siedem sposobów, szynka, która jeszcze wczoraj biegała po podwórku (żartujemy!), baby drożdżowe wysokie jak wieża Eiffla i mazurki słodkie tak, że sama myśl o nich wywołuje cukrzycę.

Wodne schładzanie

Lany Poniedziałek to już właściwie dzień ratunkowy – oblewanie wodą to nie tylko tradycja, ale i desperacka próba ochłodzenia przegrzanych od nadmiaru kalorii organizmów. Niektórzy twierdzą, że zwyczaj ten powstał, gdy ktoś zobaczył, jak jego bliski próbuje zjeść trzeci kawałek baby wielkanocnej i postanowił go ocucić.

Święta, święta i po... diecie

Wielkanocne obżarstwo to jednak nie tylko próba wytrzymałościowa dla naszych żołądków. To przede wszystkim czas radości, rodzinnych spotkań i celebrowania tradycji. Nawet jeśli tradycja ta zakłada, że po świętach wszyscy będziemy chodzić w dresach z elastycznym paskiem przez co najmniej tydzień.

Sprawdź swoją wiedzę kulinarną

A teraz, by sprawdzić, czy jesteś prawdziwym ekspertem od wielkanocnych potraw, czy może tylko amatorem, który mylił chrzan z kremem do tortów, przygotowaliśmy specjalny quiz. To nie tylko test wiedzy, ale i swoista mikstura na trawienie – śmiech podobno pomaga! Pamiętaj tylko, by nie czytać go z pełnym brzuchem – za konsekwencje nie odpowiadamy!

QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u? Pytanie 1 z 15 Jakie jajko było i jest tradycyjnym składnikiem święconki wielkanocnej? Ugotowane na twardo Sadzone z bekonem i dżemem Z niespodzianką w środku (nie czekoladowe) Następne pytanie

