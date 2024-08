Koniec hotelu Marriott w Warszawie. Amerykanie podjęli decyzję. Co dalej?

Amerykanie wycofują się z warszawskiego Marriott

- Potwierdzamy, że Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy (…) Naszym priorytetem obecnie jest zapewnienie, aby proces tej zmiany przebiegł jak najsprawniej dla gości i pracowników – deklaruje cytowana przez rp.pl rzeczniczka koncernu w Europie Wschodniej Katarzyna Gospodarek.

Jak wygląda Centrum LIM – Hotel Marriott

Centrum LIM – Hotel Marriott jest kompleksem biurowo-hotelowym, zlokalizowanym w centrum Warszawy. Centrum LIM składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, trzykondygnacyjnego podium oraz czterdziestodwupiętrowej wieży, o łącznej powierzchni 86.000 m2. Hotel Marriott zajmuje większą część podium, zaś pokoje hotelowe zlokalizowane są w górnej połowie wieży.

Z jednej strony strona amerykańska wycofuje się z inwestycji nad Wisłą, jednak lipcowe dane pokazują, że polskie przedsiębiorstwa umieją sobie radzić w międzynarodowym biznesie.

Amerykanie wycofują się z Polskiego oddziału, a polskie inwestycje zagraniczne rosną

Z danych UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) wynika, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2023 r. wyniosły 10,4 mld USD. Jest to wzrost o 64 proc. w stosunku do roku poprzedniego i o 228 proc. względem 2021 r. Tym samym stosunek polskich inwestycji bezpośrednich za granicą do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) ulokowanych w Polsce wyniósł 36 proc., co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii (po 2010 r. i 2016 r.) - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak wskazał PIE, próg 10 mld USD polskie inwestycje bezpośrednie za granicą przekroczyły wcześniej tylko raz (w 2016 r.). Przy względnie stałych wartościach napływów BIZ do Polski w ostatnich trzech latach może to sugerować rosnące umiędzynarodowienie polskich firm. Skumulowany kapitał zainwestowany przez polskie firmy za granicą wzrósł o 29 proc. do ponad 38 mld USD.