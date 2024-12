Koniec indeksu WIBOR. Nowy wskaźnik zmieni kredyty Polaków

WIRF zamiast WIBOR-u spoglądającego w przyszłość

- To kluczowy wskaźnik referencyjny. To wskaźnik, który jest w bliskiej korelacji z wysokością stóp procentowych. W większości państw Europy trwają reformy polegające na zastąpieniu wskaźników starego typu, które są wskaźnikami patrzącymi w przyszłość. Jego wartość jest dostosowywana do tego, czy rynek oczekuje podwyżki czy obniżki stóp procentowych. Natomiast wskaźniki nowego typu, czyli ten, który teraz został wybrany - WIRF-, jest wskaźnikiem wolnym od ryzyka, zupełnie inaczej liczonym. Wskaźniki typu WIBOR są oparte na transakcjach międzybankowych, a wskaźniki typu WIRF są wskaźnikami, które są oparte na transakcjach depozytowych. Konkludując, z punktu widzenia klienta jest to zmiana neutralna - tłumaczy Tadeusz Białek w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada alternatywę dla WIBOR

Indeks WIRF został wybrany jako propozycja docelowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który miałby zastąpić wskaźnik WIBOR - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Jak przypomniano w komunikacie, wybór propozycji indeksu został poprzedzony rozpoczętym 29 marca 2024 roku procesem przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu Risk Free Rate. Przegląd ten miał na celu weryfikację podjętej we wrześniu 2022 roku decyzji KS NGR, na podstawie szerszego zakresu analiz i informacji rynkowych "w dynamicznie zmieniającym się środowisku makroekonomicznym polskiej gospodarki".

Docelowo WIRF ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który będzie mógł być stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Na początku września br. wiceminister finansów Jurand Drop poinformował, że gdy nowy wskaźnik będzie już wybrany, Ministerstwo Finansów będzie emitowało obligacje oprocentowane według tego właśnie wskaźnika.