Koniec Mocniaków w Biedronce! Do kiedy można odbierać maskotki?

Biedronka i Lidl ścigają się na promocje! Sprzęty do domu za połowę ceny

Burger Drwala ma konkurencję. Rzucili im wyzwanie: “Zrobiliśmy to lepiej”

Gang Mocniaków w Biedronce

Który spośród 11 bohaterów gangu cieszy się największą popularnością wśród klientów na kilka dni przed terminem wydawania naklejek? Okazuje się, że według sieci do 15.11 najczęściej odbieraną zabawką jest Krem Krzyś. Tuż za nim, niemal z jednakowym wynikiem, plasuje się Dynia Dorotka i Chleb Henio. Na finiszu akcji do podium aspiruje też Woda Werka, aktualnie zajmująca czwartą pozycję.

Biedronka informuje, że zbliża się do zakończenia akcji lojalnościowej, bo tylko do 18 listopada można odbierać naklejki za zakupy zrealizowane w sieci Biedronka. Cieszy nas fakt, że tak wiele maskotek odnalazło już swoich właścicieli, a merytoryczne treści dotyczące dobrej, zbilansowanej diety dotarły do najmłodszych czytelników za pośrednictwem książek towarzyszących akcji.

- Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć też wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdy członek gangu jest dostępny w cenie regularnej za 49,99 zł. Przypominamy, że 1 naklejkę klient może odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka. Odbiór Mocniaków jest możliwy do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów - mówi Piotr Szymanowicz, Starszy Manager ds. Marketingu w sieci Biedronka.

Tegorocznej akcji lojalnościowej towarzyszą dwa rodzaje książek, których już ponad 1,7 miliona trafiło do klientów. W książce edukacyjnej „Baw się i naklejaj z Mocniakami”, dostępnej w cenie regularnej 6,99 zł, maskotki za pomocą quizów, zadań i kolorowanek edukują dzieci, jakie supermoce może dać właściwie skomponowana dieta oraz jak zachować w niej balans. Tradycyjnie przygotowano też książki – w tej edycji aż 5 tytułów, autorstwa Pauliny Płatkowskiej, które poza zabawnymi przygodami jedenastki bohaterów Gangu Mocniaków, zawierają ciekawostki żywieniowe, przygotowane we współpracy z dietetykami. Ostatnia, piąta część, pt. „Miej olej w głowie i w całym sobie” trafi do sklepów w weekend.

QUIZ PRL. Te rasy psów królowały w PRL-u. Czy rozpoznasz swojego ulubionego psiaka? Pytanie 1 z 12 Ten piękny długowłosy pies o czułym sercu to: jamnik długowłosy terier długowłosy spaniel Dalej