Biedronka i Lidl ścigają się na promocje! Sprzęty do domu za połowę ceny

Black Friday w tym roku wypada 24 listopada, ale sklepy już zachęcają mega promocjami z tej okazji. Akcję promocyjną pod nazwą Black Weeks wprowadziła Biedronka. Rabaty obejmują przede wszystkim sprzęt do domu. Promocje sięgają 50 proc. na małe i duże AGD, oraz elementy wyposażenia domu – podaje serwis next.gazeta.pl. Dużo tańszy jest m.in.: robot sprzątający, odkurzacze pionowe i samochodowe, żelazka czy frytkownica czy robot kuchenny. Do 40 proc. niższe ceny są też w przypadku sprzętów kuchennych (m.in. garnki, patelnie, talerze) oraz produktów sportowych. W tym przypadku na promocji znajdziemy kilka modeli hulajnóg elektrycznych i rowerów. Promocje do 30 proc. występują z kolei w przypadku sprzętów warsztatowych. Największymi obniżkami objęto sprzęt podróżny. Wszystkie te promocje dostępne są już w internetowych sklepie Biedronka Home.

Black Week w Lidlu - legendarny robot w mega promocji

Konkurencja nie śpi. Lidl też wprowadzi mega promocje na Black Week. W promocji od 23.11 będzie ponad 1400 różnych produktów zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Najbardziej atrakcyjne obniżki mają sięgać 70 proc. W przecenie znajdziemy m.in. kurtki zimowe, AGD (m.in. żelazka, odkurzacze i roboty odkurzające), sprzęty kuchenne (m.in. frytkownica), mniejszą elektronikę (np. słuchawki Bluetooth) czy tradycyjne hulajnogi. Największym hitem promocji jest legendarny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart 1200 W, znany jako Lidlomix. Urządzenie będzie aż o 700 zł tańsze, zamiast 2499 zł zapłacimy tylko 1799 zł. Do zakupu w promocji trzeba posiadać aplikację mobilną Lidl Plus i uaktywnić specjalny kupon. Oferta będzie ograniczona czasowo, Monsieur Cuisine Smart będzie można kupić tylko od 24 do 25 listopada 2023(online i stacjonarnie).

