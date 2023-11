Nie daj się nabrać! Tutaj sprawdzisz czy promocje na Black Friday i Cyber Monday 2023 są prawdziwe

Czarny Piątek, zwany również Black Friday, to dla wielu z nas czas oczekiwanych zakupów sprzętu elektronicznego czy innych produktów w znacznie obniżonych cenach. Podobnie jest z Cyber Monday, który jest prawdziwym rajem dla poszukiwaczy okazji z dziedziny elektroniki. Niestety, zdarza się, że promocyjne ceny nie są tak korzystne, jakby się wydawało. Jak podaje portal komputerswiat.pl ceny produktów mogą spadać, ale nie zawsze do poziomu sprzed promocji. Niekiedy sklepy podnoszą ceny przed wyprzedażą, aby potem oferować "obniżki".

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadziła obowiązek podawania przez sklepy najniższej ceny danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. To ułatwia orientację, czy oferta to prawdziwa promocja czy tylko sztuczka. Jednak nie rozwiązuje to problemu w pełni. Niektóre sklepy zaczęły przygotowywać się do Black Friday, podnosząc ceny produktów wcześniej niż zwykle, aby ominąć wymóg 30-dniowego okresu.

Aby uniknąć pułapek, warto skorzystać z porównywarek cen. Na przykład, na Skąpiec.pl można sprawdzić historię cen danego produktu. Po znalezieniu produktu, wchodzimy na jego kartę i klikamy "Ustaw alert cenowy". Skąpiec.pl umożliwia wybór zakresu czasowego (14, 30, 3, 6 lub 12 miesięcy) do porównania cen. Podawane są także trendy rosnące lub spadkowe oraz najniższa, najwyższa i średnia cena w danym okresie.

Podobnie, na Ceneo.pl można sprawdzić historię cen produktu. Po znalezieniu produktu, klikamy "Historia ceny" (dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników) i możemy zobaczyć, jak cena zmieniała się przez ostatnie 6 miesięcy. Na Cenowarka.pl, po wybraniu karty produktu, historia cen jest dostępna po prawej stronie. Możemy wybrać okres od tygodnia do roku. Warto również skorzystać z portalu Fake Friday, gdzie wpisując nazwę produktu, możemy zobaczyć jego ceny z ostatnich kilku miesięcy w różnych polskich sklepach.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej