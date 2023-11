Nie tylko Black Friday 2023. Promocje do 50 proc. na Allegro Black Weeks

Nie do wiary! Sąd stanął po stronie wynajmującego

Allegro Black Weeks

Black Week jest wyczekiwanym wydarzeniem w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie. Obecnie przyjęło się wydłużać czas promocji obejmując nim także najbliższy poniedziałek (Cyber Monday), a nawet cały tydzień (Black Week), czy miesiąc (Black Month). Polacy również chętnie robią zakupy w tym okresie - jak pokazało badanie Allegro więcej niż co drugi badany przyznaje, że korzysta z promocji podczas Black Week. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allegro wydłużyło największe święto zakupów na platformie aż do 25 dni - w tym roku Allegro Black Weeks potrwa aż do 30 listopada, a w tym czasie klienci mogą wybierać spośród setek tysięcy produktów w obniżonych cenach.

Black Weeks na Allegro – co kupimy taniej?

Od 13 listopada klienci Allegro mogą polować na tysiące wyjątkowych ofert obniżonych nawet o 50 proc.! Wszystkie oferty specjalne w ramach festiwalu Allegro Black Weeks można znaleźć na dedykowanej stronie https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday.

Oto kilka wybranych ofert, które dostępne będą od 13 listopada w ramach Black Weeks:

* Grill elektryczny TEFAL Optigrill GC706D za 399 zł

* Stolik kawowy dąb artisan Modern 2P 90cm TopEshop za 99 zł

* Smartfon Motorola Moto G32 4/128 GB za 479 zł

* Płyn do płukania Coccolino Creations 6x1.275l za 89,99 zł

* Finish Quantum Ultimate kapsułki do zmywarki 140 za 99 zł

* Telewizor LED Samsung UE55CU7172 55" 4K UHD czarny za 1549 zł

* Xiaomi MiJia Electric Scooter 3 Black 2022 za 1459 zł

Aby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas Black Weeks, warto korzystać z aplikacji Allegro. Konsumenci mogą otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem. Dodatkowo, podczas festiwalu mogą otrzymać aż 30 Monet, jeśli wydadzą minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji mają dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50 proc. , w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!

