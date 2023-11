Nadchodzi Black Friday. Sezon na najniższe ceny w roku!

Black Friday 2023. Xiaomi rusza z promocjami

Tegoroczna promocja Black Friday od Xiaomi to najlepszy moment do rozszerzenia domowego grona smartfonów oraz urządzeń należących do ekosystemu AIoT. Promocyjny maraton rozpocznie się od obniżek cen właśnie dla tych produktów. Rabaty sięgną nawet 30 procent, tym samym umożliwiając, by każdy dom stał się bardziej inteligentny, a jego mieszkańcy mogli zaoszczędzony czas wykorzystać na swoje hobby i zainteresowania.

Co w tym roku Xiaomi przygotowało w swojej ofercie? Miłośnicy czystych podłóg z pewnością będą mogli skorzystać z oferty automatycznych odkurzaczy, a dla mistrzów gotowania przygotowano beztłuszczowe frytownice w atrakcyjnych cenach. Xiaomi nie zapomniało o mieszkańcach miast, którzy chcą uniknąć korków i szybko przemieścić się z jednego miejsca do drugiego, wykorzystując do tego hulajnogę elektryczną.

Inteligentny dom? Tak, poproszę!

O tym, jak wiele zalet posiadają inteligentne odkurzacze mopujące, nie trzeba nikogo przekonywać. W listopadowej promocji można znaleźć aż trzy różne modele tych zautomatyzowanych domowych pomocników. Dzięki temu każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie.

Xiaomi Vacuum Mop E10 to model podstawowy, doskonale sprawdzi się w mniejszych i średniej wielkości mieszkaniach. Moc ssania to aż 4000 Pa1, przy jednoczesnym, automatycznym dostosowaniu do rodzaju czyszczonej powierzchni. Oprócz dokładnego odkurzenia i umycia podłogi w całym domu, model ten został wyposażony w specjalny tryb sprzątania miejscowego, aby poradzić sobie z małymi elementami, jak rozsypane płatki w kuchni czy naniesiony piasek w korytarzu. Oczywiście jako urządzenie inteligentne może działać według ustalonego harmonogramu. Odpowiednio zaprogramowany posprząta mieszkanie wtedy, gdy nikogo w nim nie będzie. Ponadto ze względu na swój niski profil (8 cm) z łatwością wjeżdża pod większość mebli, a jego czyszczenie nie jest skomplikowane, wymiana wody zajmuje zaledwie kilka sekund. W tej półce cenowej? Prawdziwa okazja! Cena regularna: 899 zł. Cena promocyjna: 799 zł.

Xiaomi Vacuum Mop S10 ma nawigację laserową, dzięki której precyzyjnie wykrywa otoczenie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ zwiększa to efektywność sprzątania i szybkość znalezienia optymalnej ścieżki odkurzania oraz mopowania. Lepsza orientacja w rozkładzie pomieszczenia w połączeniu z dużą baterią (3200 mAh), pozwala na sprzątanie większych powierzchni. Robot odkurzający działa na jednym ładowaniu do 130 minut2 w trybie standardowym.

Inteligentny odkurzacz Xiaomi Vacuum Mop S10 sam wyczuwa położenie schodów i drobnych przeszkód. Potrafi zapamiętać mapy kilku pięter, skorzystają na tym głównie mieszkańcy domów i wielopoziomowych mieszkań. Proces mopowania może przebiegać w różnych trybach, np. nie tylko wzdłuż ścian, ale też na wzór liter Y i S, co pozwala dopasować sposób czyszczenia do różnych rodzajów zabrudzeń. Zarówno powierzchnia pomieszczeń jak i rodzaje prac nie stanowią dla S10 wyzwania. Cena regularna: 1 299 zł. Cena promocyjna: 999 zł.

Xiaomi Vacuum Mop X10 to przyszłość sprzątania. W komplecie ze stacją ładująco-czyszczącą stanowi kompletne rozwiązanie dla inteligentnego domu. Duża wbudowana bateria o pojemności 5200 mAh pozwala na sprzątanie przez ponad 180 minut3 w trybie standardowym. Dzięki temu nawet duże domy mogą być automatycznie utrzymywane w czystości. Warto podkreślić, że ulepszony układ jezdny oraz ruchomy wałek czyszczący podłogę pozwalają na pokonywanie większych przeszkód – nawet do 20 mm wysokości. Odkurzacz sam wyczuwa zapełnienie pojemnika na kurz i wraca do stacji bazowej, żeby go opróżnić. Kilka sekund i pojemnik jest pusty, a robot może wrócić do sprzątania. Nie trzeba za każdym razem robić tego ręcznie. Raz na 60 cykli odkurzania4 wystarczy opróżnić zawartość pojemnika w znajdujący się w stacji dokującej. Cena regularna: 2 199 zł. Cena promocyjna: 1 799 zł.

Hulajnogą elektryczną najszybciej

Elektryczna hulajnoga gwarantuje niepowtarzalną swobodę w miejskiej przestrzeni. Te parę kilometrów, które trzeba pokonać do pracy czy spotkanie ze znajomymi, może być znacznie przyjemniejsze i przede wszystkim szybsze. Zwiększone zasięgi, lepsze koła i amortyzacja, udoskonalone hamulce i systemy bezpieczeństwa – wszystko to sprawia, że te pojazdy cieszą się coraz większą popularnością. Listopadowa promocja to dobry czas na zaopatrzenie się w swój nowy osobisty środek transportu.Mi Electric Scooter Pro 2 wyposażono w pojemną i bezpieczną baterię litową, która pozwala na przejechanie do 45 km na jednym ładowaniu. Bateria ma 474 Wh pojemności i daje hulajnodze moc przekładającą się na świetne przyśpieszenie. Prędkość maksymalna to 20 km/h. System odzyskiwania energii kinetycznej (KERS) pozwala na ładowanie podczas każdego hamowania czy zjazdów ze wzniesień, co dodatkowo zwiększa zasięg. Cały proces odzyskiwania energii można regulować za pomocą aplikacji Mi Home w smartfonie lub tablecie.

Za bezpieczeństwo odpowiada tylny hamulec tarczowy i przednia piasta odzyskująca energię. Oba koła są połączone systemem E-ABS, który rozkłada siłę hamowania zmniejszając ryzyko poślizgów. Podczas hamowania przednie i tylne układy hamulcowe uruchamiają się naprzemiennie, dzięki czemu skraca się drogę hamowania. Mi Electric Scooter Pro 2 waży zaledwie 14,2 kg, można ją szybko złożyć i przewieźć innym środkiem transportu. Ma pełne oświetlenie LED i czytelny wyświetlacz. To idealna propozycja dla każdego, kto chce wejść do świata elektromobilności. Cena regularna: 2 799 zł. Cena promocyjna: 2 199 zł.

Mi Electric Scooter 3 to hulajnoga lekka, wytrzymała i stylowa. Ma ramę wykonaną z wytrzymałego korpusu ze stopu aluminium serii 6. Jej całkowita waga to zaledwie 13 kg, dzięki czemu można ją wygodnie zabrać ze sobą w każdą podróż. O komfort dbają pneumatyczne opony na 8,5-calowych obręczach, a eleganckie wykończenie, świetne widoczne odblaski po obu stronach i wyświetlacz pokazujący wszystkie niezbędne informacje dopełnia całości, tworząc wyjątkowo stylowe połączenie. Warto zwrócić uwagę na detale designu, takie jak nowy elastyczny błotnik czy akcenty kolorystyczne na ramie.

Po sparowaniu smartfonu z aplikacją Mi Home można przejrzeć wszystkie statystyki urządzenia, a także skonfigurować opcje. Za pomocą aplikacji można łatwo i szybko odblokować, a także zablokować urządzenie.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 jest prosta w obsłudze zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania, aby wygodnie przełączać się między trzema trybami prędkości jazdy: P (5 km/h), D (15 km/h) i S (20 km/h). Cena regularna: 2 399 zł. Cena promocyjna: 1 799 zł.

Święta na zdrowo

O zdrową dietę należy dbać cały rok, przy jesiennym spadku odporności warto zwrócić szczególną uwagę na składniki, a także poziom przetworzenia produktów, które wykorzystywane są podczas codziennego przyrządzania posiłków. Ponadto niepowtarzalne smaki jesieni doskonale nadają się do przetestowania w beztłuszczowych frytownicach. Za ich pomocą przyrządzimy zdrowe, dietetyczne i sezonowe przysmaki. Dla wszystkich mistrzyń i mistrzów kuchni, Black Friday, to najlepsza okazja, by zaopatrzyć się w nowe, lepsze narzędzia!

Mi Smart Air Fryer 3.5L to niewielka i bardzo praktyczna frytownica, która zmieści się w każdej kuchni i da radość każdemu adeptowi gotowania. Temperaturę można regulować w zakresie od 40°C do 200 °C. Wbudowany wentylator może pracować w dwóch trybach, dzięki takim rozwiązaniom możliwości wykorzystania są prawie nieograniczone - można piec, grillować, rozmrażać, suszyć, a nawet stworzyć warunki do fermentacji. Czas, temperaturę i tryb pracy widać na czytelnym i estetycznym wyświetlaczu OLED.

W praktyce Mi Smart Air Fryer może zastąpić wiele innych elementów wyposażenia, albo uzupełnić „arsenał” każdego, nawet najbardziej ambitnego szefa kuchni. Kuchnia ze Smart Air Fryerem będzie wyglądać nowocześnie, potrawy nie będą ociekać tłuszczem ani zawierać szkodliwych substancji powstałych po smażeniu czy grillowaniu. Cena regularna: 399 zł. Cena promocyjna: 299 zł.Mi Smart Air Fryer Pro 4L to nowsza, większa, bardziej inteligentna i posiadająca elegancki design, wersja modelu 3,5L. Uwagę zwraca okno pozwalające na kontrolę (i podziwianie!) przygotowywanego dania. Okno jest zbudowane z trzech warstw izolujących, więc nie powoduje wychładzania komory.Dzięki zamkniętemu obiegowi powietrza i grzałce o mocy 1600 W temperatury są osiągane szybko, co sprawia, że wypieki i pieczenie mają chrupiącą skórkę i soczyste wnętrze. Życie w stylu slow, można wprowadzić także podczas gotowania, dzięki funkcji slow-cooking, która umożliwia wolniejsze, ale za to zdrowsze gotowanie. Warto wspomnieć o funkcjach inteligentnych. Funkcja konfiguracji harmonogramu zwróci uwagę wszystkich, którzy lubią organizację – można ustawić sposób działania pozwalający na automatyczne włączanie i wyłączanie się w określonych porach. Temperaturę i czas przygotowania można łatwo regulować za pomocą pierścienia otaczającego wyświetlacz. Dodatkowo dzięki funkcji przypomnienia, nie trzeba stale przebywać w kuchni i pilnować pracy urządzenia, samo o tym przypomni, wyświetlając odpowiedni komunikat. Całość domyka aplikacja dla użytkowników, która zawiera sprawdzone przepisy, które w szybki i łatwy sposób, każdy będzie mógł przygotować. Cena regularna: 499 zł. Cena promocyjna: 389 zł.

Tylko czyste powietrze

W rozpoczynającym się jesienią sezonie grzewczym warto również zadbać o dobrą jakość powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Pomoże w tym oczyszczacz Smart Air Purifier 4 Lite, który dostarcza aż 6000 litrów czystego powietrza na minutę5. Jego wydajność pozwala trzymać w czystości powietrze w pokoju lub mieszkaniu o powierzchni między 25 a 43 m2. Na wyświetlaczu na bieżąco widzimy poziom zanieczyszczenia cząstkami PM2,5, temperaturę i wilgotność. Urządzenie może pracować w wielu trybach – od intensywnego do cichego oraz nocnego, w którym jest praktycznie niesłyszalne.

Minimalistyczny wygląd uzupełni niemal każde wnętrze i nie zaburzy jego projektu. Oczyszczacz ma wytrzymałą konstrukcję wykonaną z wysokiej jakości plastiku ABS. Jest mały, estetyczny i cichy. Dużą zaletą jest też łatwa i błyskawiczna wymiana filtra. Pamiętajmy – jakość powietrza, to jakość życia! Cena regularna: 699 zł. Cena promocyjna: 549 zł

Promocja obowiązuje do 27 listopada. Liczba urządzeń w promocji ograniczona. Dostępność modeli i ceny w poszczególnych kanałach sprzedaży mogą się różnić.

