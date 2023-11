i Autor: Shutterstock

Black Friday 2023

Promocje przed Black Friday. Zniżki od Huawei do 42 proc. i kupony rabatowe

Sklep huawei.pl rusza z ofertą Early Bird, która zapowiada sezon promocyjny z okazji zbliżającego się „Czarnego piątku”. Od 6 do 19 listopada br. w sklepie internetowym producenta można kupić wybrane laptopy, smartfony, tablet czy smartwatche Huawei w atrakcyjnych cenach i zestawach. Rabaty w ramach Early Bird wynoszą nawet do 42% (względem sugerowanych cen detalicznych). Równolegle na huawei.pl ruszył konkurs, w którym do zdobycia są nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 13 000 zł: wydajny laptop HUAWEI MateBook 14s oraz eleganckie smartwatche HUAWEI Watch 3 Pro w wersji Elite. Ponadto każdy może odebrać kupony rabatowe do wykorzystania podczas zakupów na stronie producenta w okresie Black Friday po 20 listopada.