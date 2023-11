Huawei otwiera w Helsinkach innowacyjne laboratorium do badań nad zdrowiem i sprawnością fizyczną

Najnowsze badanie przeprowadzone na ponad 8 tysiącach Europejczyków pokazało, że zdecydowana większość z nas – aż 91 proc. – chce poprawić co najmniej jeden aspekt swojego stylu życia związanego ze zdrowiem, a aż 50 proc. badanych nie jest zadowolonych ze swojego poziomu sprawności fizycznej. Huawei, widząc rosnące zapotrzebowanie na rynku urządzeń wspierającym zdrowie i fitness, angażuje się w głębsze badania nad algorytmami monitorowania zdrowia za pomocą technologii stosowanych w swoich urządzeniach wearables. Doprowadziło to do utworzenia od 2016 roku już trzech laboratoriów HAUWEI Health Lab na całym świecie: Xi'an i Songshan Lakes w Chinach, a teraz w Helsinkach w Finlandii.

Kolejne przełomy w technologii wearables dzięki badaniom nad zdrowiem

Nowe laboratorium o powierzchni prawie 1000 m2 jest wyposażone w światowej klasy sprzęt sportowy dla 20 dyscyplin sportowych, śledzący ponad 200 wskaźników fizjologicznych i biomechanicznych. Laboratorium jest miejscem pozwalającym na badania algorytmów sportowych i fitness w rzeczywistych zastosowaniach. Jest też platformą badawczą służącą wykrywaniu i weryfikacji danych, jak również przeprowadzaniu badań i rozwoju nowych technologicznych standardów. W fińskim laboratorium pracuje światowej klasy multidyscyplinarny zespół naukowo-badawczy składający się z naukowców i ekspertów z 5 kluczowych dziedzin – fizjologii, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, testowania oprogramowania i inżynierii oprogramowania.

Innowacyjny sprzęt do testowania symulacji sportowych

Na obiekty testowe składają się basen z przeciwprądem, symulator narciarski, wielofunkcyjna, oprzyrządowana bieżnia i siłownia obejmująca różne treningi sercowo-naczyniowe. Wyniki są mierzone zarówno za pomocą wysoce zaawansowanych maszyn, jak i przy użyciu najnowszych urządzeń ubieralnych Huawei, takich jak HUAWEI WATCH GT 4.

„Niekończący się” basen zapewnia możliwość dokładnej oceny pływackich osiągów. Jest wyposażony w dysze wodne, które mogą wytwarzać kontrolowany, dynamiczny przepływ do 350 m3/h, a także umożliwiają modyfikację temperatury i jakości wody. W laboratorium znalazł się symulator narciarski z regulowaną prędkością, nachyleniem oraz interaktywnymi trasami, pozwalający na ulepszanie monitorowanie narciarstwa, jednego z najpopularniejszych sportów w Europie. Stok jest wyposażony w czujniki, które wykrywają prędkość zjazdu, pozycję użytkownika, kąty skrętu, siłę oraz pozostałe parametry. Do testów biegowych, jazdy na rowerze oraz m.in. wyścigów na wózkach inwalidzkich służy wielofunkcyjna bieżnia z regulowanym pochyłem i prędkościami do 50 km/h. Urządzenie umożliwia import danych GPX, by symulować rzeczywiste tereny i trasy, zapewniając rzeczywiste scenariusze użytkowania, dzięki którym dokładniej można przetestować biegi czy jazdę na rowerze. Kamera w czasie rzeczywistym analizuje parametry i zapewnia natychmiastową informację zwrotną dla poprawy techniki poruszania się.

Integracja z HUAWEI WATCH GT 4 – zawansowanym smartwatchem do monitorowania zdrowia

Laboratorium będzie przeprowadzać codzienne testy badawcze przy użyciu najnowszego smartwatcha HUAWEI WATCH GT 4. Jego wiodące technologie monitorowania zdrowia i kondycji autorstwa Huawei zostaną wykorzystane do dokładnego pomiaru danych fizjologicznych. Model treningowy urządzenia TruSportTM jest w stanie ilościowo określić zdolność użytkowników do biegania, rejestruje i analizuje dane z treningu, dostarcza spersonalizowane sugestie i plany treningowe, dzieki czemu pomaga użytkownikom w uprawianiu sportu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. HUAWEI WATCH GT 4 będzie również wykorzystywany do oceny wydolności krążeniowo-oddechowej (maksymalna objętość tlenu), co pozwoli badaczom na jeszcze lepszą naukową ocenę wyników sportowych, a także dokładniejszą ocenę wydolności w celu poprawy bezpieczeństwa ćwiczeń.

Ponadto najnowsza aplikacja „W formie” i pierścienie aktywności zapewnią lepszą ocenę wysiłku i wyników podczas sesji treningowych, co da pełniejsze zrozumienie wydatku energetycznego oraz danych na temat zdrowia serca. Dzięki najnowszej technologii HUAWEI TruSeenTM 5.5+ smartwatch zapewnia znacznie większą w porównaniu z czołowymi algorytmami stosowanymi na rynku dokładność w określaniu wydatków kalorycznych i wymagań dotyczących ich spożycia.

Współpraca z instytucjami badawczymi, w tym z unijnymi, dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego

Aby dzięki innowacyjnym technologiom sportowym i zdrowotnym poprawić życie użytkowników, Huawei aktywnie współpracuje z lokalnymi fińskimi instytucjami i europejskimi ekspertami. Huawei jest obecnie jedynym producentem urządzeń wearables, który uczestniczy w iCARE4CVD, jednej z najbardziej ambitnych inicjatyw badawczych w dziedzinie sztucznej inteligencji i chorób sercowo-naczyniowych. Stanowi część programu IHI (Innovative Health Initiative), który łączy branżę medyczną i technologiczną oraz Unię Europejską. Huawei będzie współprowadził grupę roboczą, która opracuje metody poprawy motywacji pacjentów. Ponadto w ramach programu firma dostarczy inteligentne urządzenia ubieralne, które przez 24 godziny na dobę mogą monitorować takie funkcje, jak aktywność fizyczna, jakość snu, czynność serca i oddychanie. Projekt ten wykorzystując wearables od Huawei, może dostarczyć lekarzom informacji, które wesprą leczenie przewlekłych chorób układu krążenia i poprawią usługi badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia.

Aby opracowywać zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i pomiarów dla urządzeń wearable, Huawei wspólnie z 6 najlepszymi europejskimi uniwersytetami założył konsorcjum Interlive, które wypracowało jedne z najbardziej naukowych i rygorystycznych standardów testowania urządzeń ubieralnych. Partnerstwo potwierdza niezawodność technologii wearables Huawei i zapewnia naukową podstawę ich funkcji opartych na czterech kategoriach: tętno, liczba kroków, wydatek kaloryczny i VO2 Max (maksymalny pobór tlenu).

Badania nad innowacyjnymi funkcjami dla niepełnosprawnych

Huawei planuje kontynuować badania nad potrzebami użytkowników z niepełnosprawnością, współpracując badawczo z europejskimi uniwersytetami i ośrodkami zdrowia specjalizującymi się w tej dziedzinie. Huawei tym samym chce przyczynić się do większej inkluzywności i zapewnienia bardziej aktywnego styl życia i osobom z niepełnosprawnościami, np. poruszającym się na wózku inwalidzkim. Użytkownicy będą mogli odkryć rozwiązania zarządzania aktywnością sportową i kondycją poprzez bardziej dynamiczną technologię monitorowania zdrowia i wydajności sportowej w przyszłych inteligentnych urządzeniach ubieralnych Huawei.

