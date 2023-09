Premiera Huawei, Nowa era stylowych wearables pomagających dbać o zdrowie i formę

Go Green, Go Cinema, Go Laser, czyli technologia Laser TV na rzecz ochrony środowiska

Podczas uroczystej premiery Huawei zaprezentował wiele innowacyjnych urządzeń, na czele z debiutującą właśnie kontynuacją dla wysoce popularnych smartwatchów, serią HUAWEI WATCH GT 4. Producent pokazał także całą gamę produktów, które trafią na światowe rynki już niedługo, w tym charakteryzujące się wysoką jakością dźwięku słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 3, stylowe i komfortowe inteligentne okulary HUAWEI Eyewear II, jak również pierwszy w historii Huawei smartwatch wykonany ze złota, luksusowy HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition, czy wreszcie najnowszą odsłonę tabletu HUAWEI MatePad w edycji PaperMatte.

By wznieść design, dbałość o zdrowie i doświadczenia podczas treningów na jeszcze wyższy poziom

Celem dla Huawei jest sprawienie, by użytkownicy mieli możliwość spersonalizowania swoich doświadczeń związanych z ich dobrostanem i aktywnością, bez godzenia się na kompromisy w kwestii stylu. Jest to nowe otwarcie w strategii urządzeń wearables marki, dające jasny przekaz co do przyszłego podejścia, którym będzie łączenie trzech kluczowych przewag, jakimi szczyci się marka: przełomowych technologii, szczególnie w obszarze sensorów, algorytmów oprogramowania wchodzących w skład udoskonalonej platformy oraz jeszcze bardziej wszechstronnych usług zdrowotnych.

Od momentu wejścia do sektora urządzeń typu wearables blisko 10 lat temu, Huawei jest pionierem w monitorowaniu zdrowia sportowców, rozwiązywania branżowych wyzwań w zakresie żywotności baterii, jak również precyzji pomiarów i komfortu użytkowania. Opierając się na doświadczeniu w dostarczaniu innowacyjnych technologii, wyjątkowej estetyki i najwyższej jakości wykonania, Huawei wyznacza nowe standardy dla całej branży. Obecność wysokiej klasy urządzeń tego typu w portfolio marki możliwa jest dzięki strategicznym inwestycjom i globalnym współpracom przy tworzeniu ekosystemu, co przekłada się na pozytywny wpływ na styl życia konsumentów na całym świecie.

Huawei stawia na wzornictwo, któremu przyświeca przejrzysty cel: uzupełnienie unikalnego stylu użytkowników poprzez ciągłą ewolucję w celu wykorzystania innowacyjnych materiałów i oferowanie spektrum wyrazistych opcji wykończenia. Jednocześnie producent konsekwentnie podnosi jakość dzięki zastosowaniu trwałych materiałów i rozszerzonym opcjom personalizacji.

Dbanie o dobre samopoczucie przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu to cel, który Huawei doskonale rozumie, w związku z czym nie ustaje w ciągłych innowacjach, aby ostatecznie zapewnić użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad ich zdrowiem. Jest to widoczne w pionierskich wysiłkach marki w zakresie oferowania kompleksowych funkcji zarządzania zdrowiem, możliwych dzięki współpracy z partnerami akademickimi i branżowymi. Dzięki nim dane zdrowotne otrzymywane przez użytkowników są nie tylko dokładne, lecz także przydatne.

Producent nieustająco przykłada też dużą wagę do propagowania dostępności do sportu i fitnessu. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest profesjonalnym sportowcem czy kimś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z aktywnością, wearables Huawei zostały zaprojektowane tak, aby aktywność była przystępna i przyjemna. Dzięki pionierskim funkcjom, takim jak naukowy system HUAWEI TruSportTM, marka przekształciła urządzenia do noszenia w osobistych trenerów bezpośrednio na nadgarstku.

Debiut nowej generacji wearables i tabletów

Kolejny strategiczny ruch Huawei w stronę zmiany paradygmatu w estetyce inteligentnych urządzeń do noszenia rozpoczyna się od wprowadzenia na rynek stylowej serii HUAWEI WATCH GT 4, luksusowego HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition i zupełnie nowych flagowych słuchawek dousznych HUAWEI FreeBuds Pro 3.

Seria HUAWEI WATCH GT 4 to najnowsza generacja popularnej serii WATCH GT, która wprowadza ulepszone funkcje zdrowotne i sportowe. Nowe smartwatche wprowadzone są na rynek w rozmiarach 46 mm i 41 mm, co stanowi kolejny odważny krok naprzód na drodze do włączenia silnego pierwiastka modowego i estetyki klasycznych zegarków, poprzez wprowadzenie pomysłowych elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nowoczesnego designu. Udoskonalone doświadczenia obejmują także odmienione pierścienie aktywności, jak również debiut zupełnie nowej aplikacji „W formie”, pozwalającej na śledzenie deficytu kalorycznego. Ulepszenia obejmują też algorytm TruSeen™ 5.5+, który zapewnia dokładność pomiaru zdrowia opartą na sztucznej inteligencji, inspirującą użytkowników do lepszego i sprawniejszego obserwowania siebie, czy wreszcie ulepszone geopozycjonowanie.

HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition to pierwszy w historii złoty smartwatch Huawei. Uosabia on dziś pełen potencjał Huawei, za sprawą złotej ramki i złotej koronki z trapezoidalnymi wzorami 3D wyrzeźbionymi w procesie grawerowania diamentowego, a także złoty tytanowy pasek PVD z regulowaną klamrą motylkową, kompletujący unikalny efekt wizualny, który nadaje zegarkowi przyciągający, ale i relatywnie dyskretny wygląd.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 zapewniają zrównoważoną estetykę wzornictwa z wiodącymi w swojej klasie możliwościami w dziedzinie jakości dźwięku, poprawiając wrażenia słuchowe dla użytkowników przyzwyczajonych do jakości na wysokim poziomie. Słuchawki wyposażono w jednoczęściową, gładką szklaną obudowę wykonaną z nanoprzetworzonego szkła, a także podwójny przetwornik Ultra-hearing zapewniający wyraźniejsze wysokie tony i głębokie niskie tony oraz ulepszony korektor Triple Adaptive EQ odpowiadający za autentyczną jakość dźwięku.

Podczas wydarzenia zaprezentowano także nowe okulary HUAWEI Eyewear II, oferujące zrównoważone wzornictwo z wiodącą w swojej klasie technologią audio, a także tablety HUAWEI MatePad PaperMatte, które zapewniają wrażenia dotykowe przypominające obcowanie z papierem.

Sir Mo Farah i Pamela Reif mianowani ambasadorami wearables od HUAWEI

Pamela Reif, znana na całym świecie influencerka fitness i lifestyle, a także złoty medalista olimpijski, światowy i europejski Sir Mo Farah, pojawili się na wydarzeniu inauguracyjnym jako nowo mianowani ambasadorzy produktów wearables od Huawei. „To niewiarygodne, że zarówno Huawei, jak i ja rozpoczęliśmy naszą przygodę z fitnessem w tym samym czasie. W ciągu dziesięciu lat, odkąd zaczęłam pracę jako profesjonalna trenerka fitness, technologia odegrała niezwykle istotną rolę w pomaganiu ludziom w prowadzeniu zdrowszego życia” – powiedziała Pamela Reif – „Huawei jest liderem tych innowacji, ale robi to w naprawdę fajny sposób. Cieszę się, że mogę być częścią tej przemiany”.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych wearables w ich rutynie treningowej, w tym HUAWEI WATCH GT 4 i HUAWEI WATCH Ultimate, obie postaci były w stanie podnieść wydajność treningów i lepiej zrozumieć swój stan zdrowia, jednocześnie wprowadzając styl i modę do codziennego wyglądu.

Sir Mo Farah powiedział: „Spostrzeżenia, które mój zespół trenerski i ja byliśmy w stanie wyciągnąć ze smartwatchów, okazały się bezcenne, gdy rywalizowałem na najwyższym poziomie. Gdy przechodzę od profesjonalnego biegania do bardziej rekreacyjnego stylu życia, jestem podekscytowany odkrywaniem tego, co życie ma do zaoferowania poza bieżnią, nosząc zegarki do codziennych czynności i jako element mody. To właśnie tutaj zegarki Huawei naprawdę błyszczą. Wyglądają tak dobrze, jak działają”.

Ceny oraz dostępność

Nowo zaprezentowana seria HUAWEI WATCH GT 4 już od 14 września dostępna jest do wyboru w aż siedmiu wersjach, w tym trzech z mniejszą i czterech z większą kopertą. Opis wykończenia poszczególnych wersji oraz ich rekomendowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elite: koperta w kolorze złotym ze srebrną obwódką, stalowa bransoleta w kolorze srebrnym ze złotymi elementami za 1699 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elegant: koperta w kolorze złotym ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym za 1399 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Classic: koperta w kolorze złotym ze skórzanym paskiem w kolorze białym za 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Elite: koperta w kolorze srebrnym ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym za 1499 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Green: koperta w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami) z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym za 1199 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Classic: koperta w kolorze srebrnym ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym za 1099 zł,

HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Active: koperta w kolorze czarnym z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym za 1099 zł.

W okresie od 14 września do 15 października 2023 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 4 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł). W przypadku zakupu zegarka w wersji Elite (w obu rozmiarach) w okresie sprzedaży premierowej klienci otrzymają również dodatkowy rok gwarancji w prezencie. Kupując na huawei.pl, klienci będą mogli opcjonalnie nabyć wymienne paski w cenie 69 zł.

Smartwatche HUAWEI WATCH GT 4 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro, u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet.

Dostępność i sugerowane ceny HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition, HUAWEI FreeBuds Pro 3, HUAWEI Eyewear II i tabletów HUAWEI MatePad PaperMatte w Polsce zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach, bliżej ich rynkowej premiery.

Pieniądze to nie wszystko Przemysław Litwiniuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.