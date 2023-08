i Autor: Shutterstock huawei

Promocje Huawei

Szukasz smartwatcha, smartfonu lub laptopa na początek roku szkolnego?

Wakacje powoli dobiegają końca, zatem przygotowania do roku szkolnego nabierają intensywności. Tradycyjnie już w tym okresie rusza akcja promocyjna Huawei, tym razem pod nazwą „Produkty z klasą”. Na klientów czekają atrakcyjne oferty, w ramach których można kupić laptopa oraz bestsellerowe smartwatche Huawei z serii WATCH GT 3, WATCH GT 3 Pro i WATCH FIT 2 w niższych cenach, lub najnowsze modele zegarków klasy premium, wraz ze słuchawkami w prezencie. Urządzenia Huawei objęte promocją dostępne są m.in. w sklepach sieci: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, xkom oraz Komputronik, a także na huawei.pl. W przypadku smartwatchy akcja promocyjna potrwa od 14 do 27 sierpnia br., a zniżka na laptop będzie obowiązywać do 10 września br. Osobna oferta została przygotowana na flagowy fotosmartfon HUAWEI P60 Pro.