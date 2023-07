Niezmiemska promocja! Laptopy, smartfony i smartwatche w obniżonych cenach na huawei.pl

Co to jest workation?

W promocyjnej ofercie „Gorące okazje” można znaleźć m.in. stworzone do pracy mobilnej laptopy: flagowego HUAWEI MateBook X Pro 2022 z procesorem Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB w cenie 7199 zł, aż o 1300 zł niższej od rekomendowanej ceny detalicznej, a także HUAWEI MateBook 14 2021, z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB SSD za jedyne 3399 zł (cena rekomendowana: 4999 zł). Osoby poszukujące laptopa z większym ekranem również znajdą coś dla siebie, bowiem 15calowy HUAWEI MateBook D15 z procesorem Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB będzie można nabyć za 2799 zł (o 1000 zł mniej od ceny rekomendowanej). W zestawie z każdym z powyższych laptopów taniej można dokupić myszkę HUAWEI CD23 za 9,90 zł, słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 249 zł oraz router HUAWEI Wi-Fi AX2 za jedyne 9,90 zł. Dodatkowo za przedłużenie gwarancji o rok nabywca zapłaci o 40% mniej.

Flagowe fotosmartfony nawet o 2000 zł taniej

Wakacyjna promocja obejmuje również to, z czego Huawei słynie, czyli topowe fotosmartfony. HUAWEI Mate 50 Pro z fizyczną regulacją przysłony jest dostępny w dwóch wersjach. Wersja w kolorze pomarańczowym z wykończeniem z wegańskiej skóry, ultraodpornym szkłem Kunlun Glass i pamięcią 512 GB dostępna jest za 4499 zł (aż 1300 zł taniej niż w ciągu ostatnich 30 dni i 2000 zł taniej od ceny rekomendowanej). Z kolei wersja z klasycznym, szklanym wykończeniem w kolorze czarnym lub srebrnym z 256 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 3999 zł (aż 700 zł mniej od najniższej ceny z ostatnich 30 dni i 2000 zł mniej niż cena rekomendowana). Natomiast cenę robiącego furorę we wszystkich fotograficznych testach i porównaniach HUAWEI P60 Pro w wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej obniżono o 300 zł w porównaniu do najniższej ceny w z ostatnich 30 dni. Wraz z telefonem można dokupić do niego dodatkowe etui za 9,90 zł.

Czas na smartwatch i tablet

Smartwatch HUAWEI WATCH GT3 Pro to już klasyk. Popularność zawdzięczają eleganckiemu wyglądowi wzorowanemu na tradycyjnych zegarkach, długiej pracy na jednym ładowaniu oraz mnogości funkcji zdrowotnych i treningowych. Podczas lipcowej promocji dostępna jest wersja Classic z kopertą w rozmiarze 43 mm w cenie 1399 zł, o 600 zł niższej w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni (cena rekomendowana: 1999 zł). Do zegarka można dokupić dodatkowy pasek za 69 zł.Szykując się na wakacyjny wyjazd, warto także zwrócić uwagę na sprzęt idealnie nadający się do rodzinnej rozrywki, czyli tablet HUAWEI MatePad SE LTE (4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej) w niezwykle atrakcyjnej cenie 799 zł (cena rekomendowana i jednocześnie najniższa z ostatnich 30 dni: 999 zł).

