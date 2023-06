Udoskonalona inteligentna opaska HUAWEI Band 8 debiutuje w Polsce

Co to jest phishing i jak działają cyberprzestępcy? Nie daj się złowić w sieci oszustów!

Ultrasmukłość i ultralekkość w jednym urządzeniu

HUAWEI Band 8 to najlżejsza i najsmuklejsza inteligentna opaska z portfolio Huawei. Gadżet waży zaledwie 14 g (bez paska), o 2 g mniej od swojego poprzednika, i ma tylko 8,99 mm grubości. Dzięki temu jest praktycznie nieodczuwalny na nadgarstku i może być noszony przez całą dobę, nawet w trakcie snu. Lekko zaokrąglone krawędzie dodatkowo poprawiają wygodę użytkowania. Duży i wyraźny ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 jest otoczony ultrawąską ramką i chroniony przez zaokrąglone szkło.

Zaawansowane śledzenie snu

HUAWEI Band 8 pozwala użytkownikowi na lepsze zadbanie o jakość snu. Opaska identyfikuje pięć najbardziej typowych problemów: bezsenność, wybudzanie się, niewystarczający czas snu, nieregularność w zasypianiu oraz słabą jakość snu, a zastosowany w niej algorytm TruSleep 3.0™ jest o 10% dokładniejszy w porównaniu z modelem Band 7. HUAWEI Band 8 kompleksowo analizuje też nawyki użytkownika, takie jak poziom stresu w ciągu dnia, aktywność sportową o zbyt późnych porach lub drzemki, co pomaga w odnalezieniu oraz wyeliminowaniu przyczyn pogorszenia jakości snu. Dzięki technologii TruSeen 5.0™ urządzenie pozwala też na dokładne monitorowanie tętna, saturacji (SpO2), stresu oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Ultrawydajna bateria

Opaska HUAWEI Band 8 oferuje nawet do 2 tygodni działania na baterii przy typowym użytkowaniu. W razie potrzeby wystarczy zaledwie 5 minut na ładowarce, aby smartband działał przez kolejne 2 dni. Co więcej, by naładować go do pełna potrzebne jest tylko 45 minut. Czas pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu to nawet do 9 dni.

Osobisty asystent sportowy

HUAWEI Band 8 opiera się na opracowanym przez Huawei algorytmie TruSport™, który pomaga w analizie danych oraz wskaźników treningowych. Dzięki ich inteligentnej ocenie użytkownik dowie się, w której dziedzinie uzyskuje imponujące wyniki, a nad którymi powinien jeszcze popracować. Monitorowanie każdego ze 100 trybów sportowych, takich jak typowe: bieganie, jazda na rowerze czy pływanie na basenie, ale też bardziej skomplikowanych, jak: piłka nożna, koszykówka czy tenis, odbywać się będzie sprawniej niż dotychczas.

Smartopaska dla każdego

HUAWEI Band 8 zapewnia możliwość połączenia ze smartfonem i korzystania z nowoczesnych funkcji, na różnych mobilnych systemach operacyjnych. To pierwsza inteligentna opaska Huawei, która obsługuje rozwiązanie Assistant·TODAY. Wystarczy, przesunąć palcem w prawo, aby m.in. sprawdzić pogodę, włączyć ulubione utwory czy ustawić stoper. W urządzeniu można wybrać dowolną z ponad 10 tysięcy różnorodnych tarcz. W aplikacji HUAWEI Zdrowie można także wygenerować swoją tarczę z motywem stworzonym na podstawie zdjęcia np. wzoru na ubraniu. Pozwala to na stworzenie unikatowej tarczy, która uzupełni styl użytkownika (funkcja dostępna w EMUI lub Android). W trybie „zawsze włączona” tarcze w HUAWEI Band 8 płynnie przechodzą z trybu aktywnego do trybu czuwania.

Design, który przyciąga wzrok

Opaska HUAWEI Band 8 pokryta jest ulepszoną powłoką z włókna polimerowego, a ponadto można ją wybrać w jednej z trzech wersji: ponadczasowej czerni, z paskiem wykonanym z przyjaznego dla środowiska materiału TPU, a także w pastelowym różu lub intrygującej zieleni, z paskami wykonanymi z niealergizującego silikonu. Oczywiście, jak przystało na wszechstronny gadżet, jest on także pyło- i wodoszczelny do 5 ATM.

Dostępność i cena

HUAWEI Band 8 dostępny jest od 22 czerwca 2023 r., a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 249 zł. Urządzenia będzie można nabyć w sklepie huawei.pl oraz u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus, Play oraz T‑Mobile, a także w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik, Neonet oraz Auchan, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

