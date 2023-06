Dbające o zdrowie i cyfrowy wellbeing smartwatche z serii HUAWEI WATCH 4 debiutują w Polsce

Niezwykła inspiracja dla dziewczynek do rozwijania pasji w świecie IT. Maliny, Kosmotiara i AI – bajka od Huawei

Obudowa HUAWEI WATCH 4 Pro została stworzona z tytanu TC4, który ze względu na swoje właściwości jest często wykorzystywany w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Jest on bardziej odporny na korozję, trzykrotnie bardziej wytrzymały i dwukrotnie twardszy, niż powszechnie stosowany tytan TA2. Płynnie łączy się on z wyjątkowo eleganckim i niespotykanym jak dotąd w tego typu urządzeniach zaokrąglonym szkłem szafirowym, które chroni wyświetlacz. Do wyboru są dwa kolory zegarka: klasyczny „srebrzysty” ze skórzanym paskiem lub tytanową bransoletą oraz unikatowy z niebieskiego stopu tytanu. HUAWEI WATCH 4 Pro wyposażony jest też w obrotową koronkę z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, która ułatwia użytkowanie nawet mokrymi lub spoconymi dłońmi.

Korpus HUAWEI WATCH 4 wykonany jest ze stali szlachetnej, dzięki czemu urządzenie jest odporne i wytrzymałe. Mimo solidnej konstrukcji zegarek jest zaskakująco lekki – obudowa ma niespełna 11 mm grubości, czyli o 10% mniej w porównaniu do poprzedniej generacji i waży zaledwie 48 g. Czarny pasek fluoroelastomerowy jest delikatny dla skóry i łatwy do czyszczenia. W dodatku płynnie łączy się z czarnym korpusem zegarka, nadając mu sportowy i minimalistyczny wygląd. Dzięki poziomowi szczelności IP68 oba modele z tej serii są tak odporne, że można z nich korzystać bez obaw w każdych warunkach, a klasa wodoodporności 5ATM pozwala nurkować z nimi na głębokość do 30 metrów.

Minuta dla zdrowia

Oba smartwatche z serii HUAWEI WATCH 4 pozwalają zmierzyć 7 różnych parametrów zdrowotnych w minutę. Zupełnie nowa funkcja „Zdrowie na oku” obejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry i absolutną nowość – kontrolę układu oddechowego. W celu wykonania tego ostatniego testu smartwatch zarejestruje dźwięk kaszlu oraz kilka innych wskaźników i na tej podstawie sprawdzi, czy układ oddechowy użytkownika nie wykazuje oznak chorobowych. Na podstawie 7 odczytów zostanie wygenerowany raport z wynikami. Pozwoli to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i udanie się na profesjonalną kontrolę medyczną. A jeśli pomiary będą wykonywane regularnie, funkcja Health Trend pokaże średnio- i długoterminowe zmiany różnych wskaźników, w tym czasu trwania snu, tętna spoczynkowego, poziomu stresu i natlenienia krwi. Dane te pomogą skutecznie wprowadzać dobre nawyki i rozwijać zdrowszy styl życia, a także będą profilaktyką dla wielu chorób.

Smartwatch zamiast smartfonu? Teraz to możliwe

Oba modele zostały również wyposażone w eSIM, umożliwiając zegarkowi niezależne wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz wykonywanie rozmów telefonicznych, nawet gdy użytkownik jest daleko od swojej komórki. Na smartwatchu można mieć ten sam numer telefonu, co na smartfonie lub zupełnie osobny (szczegóły i dostępność funkcji należy sprawdzić ze swoim operatorem). Niezależnie od smartfonu działają tutaj także Mapy Petal, wspierane przez wysoce precyzyjny układ pozycjonowania GNSS. Można więc swobodnie korzystać z inteligentnej i interaktywnej nawigacji pieszej lub rowerowej bezpośrednio na zegarku. Smartwatch z funkcją eSIM może być także dobrym rozwiązaniem dla dzieci lub osób starszych, które nie zawsze pamiętają o zabraniu ze sobą telefonu. Gdy zegarek wykryje, że użytkownik upadł, wyświetli odpowiednie powiadomienie Emergency SOS, które wystarczy wówczas dotknąć, by smartwatch skontaktował się z wcześniej skonfigurowanym numerem alarmowym.

Wyjątkowo duży i wyraźny ekran

W obu modelach serii HUAWEI WATCH 4 zastosowano wyjątkowo wyraźny 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli i zagęszczeniu 310 PPI. Zegarek może być także stale podświetlony (AOD), zapewniając łatwy i szybki dostęp do różnych kluczowych informacji. Dzięki odświeżaniu już od 1 Hz smartwatche pozwalają na znaczne oszczędności energii przy ciągłym utrzymywaniu ekranu włączonego. Udoskonalone szkło ochronne oraz węższe ramki dookoła wyświetlacza powodują, że stosunek ekranu do obudowy w HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4 wynosi odpowiednio aż 71,72% i 74%. Uzyskana w ten sposób większa powierzchnia wyświetlania sprawia, że obsługa smartwatcha jest nieziemsko prosta i wygodna.

Warto także zwrócić uwagę na udoskonaloną wygodę obsługi. Funkcja HUAWEI Assistant-TODAY pomaga smartwatchowi uczyć się i dostosowywać rekomendacje w oparciu o nawyki użytkownika. Po raz pierwszy zegarek obsługuje także 7 kart widżetów do wyboru, takich jak np.: pogoda, asystent podróży czy karta ćwiczeń. Każdą kartę można dostosować do własnych potrzeb. Szybki pasek pozwala na bezpośredni dostęp do często używanych aplikacji, a pływająca kula zadań ułatwia przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Kosmicznie wydajna bateria

Dzięki możliwości pracy w dwóch trybach HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4 oferują odpowiednio 4,5 dnia i 3 dni pracy baterii w typowych scenariuszach użytkowania w trybie pełnej funkcjonalności. W przypadku np. podróży służbowych użytkownicy mogą przełączyć się na tryb ultradługiej żywotności baterii, zapewniający odpowiednio do 21 dni i 14 dni czasu pracy na jednym ładowaniu. W trybie standardowym zegarki obsługują wszystkie funkcje, w tym m.in. niezależne połączenia i nawigację oraz funkcję „Zdrowie na oku”. Natomiast w przypadku oszczędnym użytkownik do dyspozycji wciąż będzie mieć niezbędne i najczęściej wykorzystywane funkcje, takie jak: odtwarzanie muzyki, tryby sportowe i monitorujące zdrowie. W razie potrzeby wydajne, bezprzewodowe ładowanie SuperCharge umożliwi korzystanie z zegarka przez cały dzień po 15 minutach na ładowarce. Pełne naładowanie HUAWEI WATCH 4 Pro zajmuje 90 minut i jest o 40% szybsze w porównaniu do poprzedniej generacji, a przy HUAWEI WATCH 4 ładowanie trwa zaledwie 60 minut i jest o 50% szybsze.

Kompatybilny z systemami Android i iOS

Seria HUAWEI WATCH 4 zapewnia kompatybilność z różnymi mobilnymi systemami operacyjnymi. Dzięki temu niezależnie od posiadanego smartfonu użytkownicy mogą w pełni cieszyć się przełomowymi funkcjami, w które wyposażono te smartwatche.

Sugerowana cena detaliczna:

HUAWEI WATCH 4 Pro Elite (tytanowa bransoleta): 2799 zł

HUAWEI WATCH 4 Pro Classic (skórzany brązowy pasek): 2399 zł

HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition (kompozytowy niebieski pasek): 2399 zł

HUAWEI WATCH 4 Active (fluoroelastomerowy pasek): 1899 zł

Od 19 czerwca do 9 lipca smartwatche Huawe z serii WATCH 4 dostępne są w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 399 zł w prezencie (lub za 1 zł). Zegarki będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Play, Orange, Plus oraz T‑Mobile, jak również w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X kom, Komputronik oraz Neonet, a ponadto w strefie marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Osoby kupujące smartwatch na huawei.pl będą mogły wydłużyć gwarancję o rok o 40% taniej, a także dokupić dodatkowy, skórzany pasek za 69 zł. W sklepie producenta dostępna będzie także w przedsprzedaży wersja z niebieskiego tytanu – HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition, wraz z paskiem kompozytowym, za 2399 zł. Tradycyjnie sklep huawei.pl oferuje również darmową, szybką dostawę, możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 % i punkty Huawei do wykorzystania na kolejne zakupy. Szczegóły oferty znajdują są pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/wearables/watch-4-series/buy.

Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

