Złoty HUAWEI Watch Ultimate Design debiutuje w Polsce. Cena smartwatcha powala

Najnowszy smartwatch po raz pierwszy został zaprezentowany 14 września 2023 r. w Barcelonie, podczas premiery nowych produktów i prezentacji strategii firmy w kategorii wearables. Ten luksusowy, a jednocześnie wysoce funkcjonalny smartwatch wyznacza nowy, złoty standard dla inteligentnych wearables. Został zaprojektowany z myślą o pasjonatach piękna, pionierach i wizjonerach. Wykonano go z niezwykłą dbałością o szczegóły. Urządzenie znakomicie rozszerza nową strategię marki: Fashion Forward, w ramach której jeszcze większy nacisk przy projektowaniu wearables producent kładzie na styl, najwyższej klasy design i kunszt projektowania, w połączeniu z innowacyjną technologią. Pozwala to użytkownikom na spersonalizowane i pozbawione kompromisów podejście do ich zdrowia oraz aktywności sportowych.

– Wprowadzamy dziś zupełnie nową kategorię urządzeń – Ultimate Design. Będą to propozycje wybitne, cechujące się bezkompromisowym podejściem do projektowania, stworzone, by zaskakiwać. Taki właśnie jest HUAWEI Watch Ultimate Design – pierwszy w historii Huawei smartwatch z 18karatowym złotem. Sukces jego poprzednika, HUAWEI Watch Ultimate, widoczny jest w pozytywnych opiniach ekspertów, a także w liczbie sprzedanych w Polsce egzemplarzy, która przełożyła się na wzrost naszego udziału w segmencie smartwatchy premium w Polsce. Najnowszy smartwatch łączy w sobie jubilerskie rzemiosło, zarezerwowane dotychczas wyłącznie dla luksusowych klasycznych zegarków, z przełomowymi innowacjami technologicznymi w zakresie nurkowania, trwałości i dbania o zdrowie użytkownika – mówi Martin Sun, Country Manager, Huawei CBG Polska.

Klasyczny smartwatch, którego nie powstydziłby się król Midas

HUAWEI Watch Ultimate Design jest wykonany z unikalnego stopu metali, w tym wstawek z 18karatowego złota, w których zawartość tego drogocennego kruszcu wynosi 75%. W bezel zegarka wkomponowano sześć złotych inkrustacji, które osadzane są ręcznie w ceramicznej formie dzięki zaawansowanemu, rzemieślniczemu procesowi. Skala na bezelu jest pozłacana w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD), a całość jest następnie trzykrotnie grawerowana 5-mikronowym laserem, aby uzyskać nieskazitelnie matową teksturę. Efekt złotego pudru uzyskiwano poprzez dodanie złota w procesie próżniowego powlekania jonami, w technice druku wklęsłego. Ponadto zegarek charakteryzuje nowoczesne, modne wzornictwo. Świetnie sprawdzi się więc podczas formalnych okazji, takich jak spotkania biznesowe i luksusowe imprezy.

Luksusowa personalizacja

Osoby, które zdecydują się na HUAWEI Watch Ultimate Design cenią sobie funkcjonalność, a także ekskluzywność i możliwość personalizacji. Doświadczenie związane z nabywaniem luksusowego zegarka idzie tu w parze z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Urządzenie wyposażono w odporną i lekką tytanową bransoletę z mechanizmem zapięcia motylkowego. Umożliwia ona łatwe dopasowanie do rozmiaru nadgarstka użytkownika poprzez zastosowanie siatki aż 12 progów (1,45 mm na każdy) o łącznej długości 17,4 mm. Regulacja odbywa się płynnie i błyskawicznie – bez konieczności wykręcania lub wypinania ogniw, zupełnie niczym w klasycznym pasku. Wystarczy przesunąć ogniwa bransolety wewnątrz zapięcia w przód lub tył. Dzięki temu nawet, gdy obwód nadgarstka zmienia się w trakcie dnia lub wraz z wiekiem, smartwatch będzie mógł towarzyszyć użytkownikowi przez całą dobę i w różnych rozdziałach jego życia. Smartwatch wyróżnia się również wyjątkową, złotą tarczą dostępną tylko w tym modelu, na której wyświetla się mapa świata oraz aktualny pomiar tętna użytkownika.

Zaawansowane rozwiązania oraz wydajność, które wpiszą się w każdy styl życia

HUAWEI Watch Ultimate Design zawiera zestaw funkcji zdrowotnych i fitness. Wbudowany sensor TruSeenTM 5.0+ pozwala użytkownikom monitorować różne aspekty zdrowia – od układu sercowo-naczyniowego po poziom SpO2. Żądni przygód użytkownicy mogą uzyskać dostęp do 24 aktywności w profesjonalnym trybie sportowym lub cieszyć się trybem ekspedycji. Smartwatch oferuje poziom dokładności pozycjonowania L5 i za sprawą dwuzakresowego, pięciosystemowego modułu GNSS pozwala na przeżywanie przygód na lądzie lub morzu. Zegarek cechuje norma wodoodporności ISO 22810 oraz EN13319 dla sprzętu nurkowego, a ponadto możliwość nurkowania do 100 m w 4 różnych trybach, w tym nurkowania technicznego i profesjonalnego. HUAWEI Watch Ultimate Design oferuje do 2 tygodni pracy na baterii i ładuje się do 25% pojemności w zaledwie 10 minut.

Aby utrzymać wygląd HUAWEI Watch Ultimate Design w nienaruszonym stanie, jego właściciele będą mogli skorzystać z 2-letniej międzynarodowej gwarancji oraz rozwiązań posprzedażowych przygotowanych specjalnie dla nabywców najbardziej prestiżowych produktów.

Dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI Watch Ultimate Design to 12999 zł. Smartwatch dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie huawei.pl. W ramach specjalnej oferty kupujący otrzymają w prezencie wydłużoną o rok gwarancję producenta. Sklep oferuje też darmową, szybką dostawę oraz możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %. Szczegóły znajdują są pod TYM adresem. Do 15 października br. na huawei.pl oraz w sieciach handlowych trwa również premierowa sprzedaż smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4, w ramach której przy zakupie można otrzymać w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2. Warto też wspomnieć o trwającej do 22 października br. kampanii „Jesienne okazje”, w ramach której sklep ofertuje rabaty na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche, tablety i słuchawki TWS marki. Obniżki sięgają nawet 2000 zł w stosunku do rekomendowanych cen detalicznych. Szczegóły dostępne są w regulaminach promocji oraz u Sprzedawców.

