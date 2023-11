Ikea zmienia zasady na Black Friday! Wprowadza “zielony Black Friday”. Co to oznacza?

Green Black Friday w IKEA

IKEA zachęca do naprawy mebli, oferując np. możliwość zamówienia części montażowych za darmo. Firma udostępnia części między innymi do mebli z serii BILLY, HEMNES, POÄNG czy MALM. Sieć poleca też szeroką ofertę części zamiennych do sof. Wygniecione siedzisko czy odrapane nóżki można łatwo wymienić. Możemy też kupić nowe pokrycia, poduszki czy dodatki. Klienci mają 10-letnią gwarancję w przypadku wad materiałów i wykonania pokryć, ram oraz poduszek sof.

„To co dobre niech się nie kończy”

W tegorocznym Green Black Friday, IKEA prowadzi kampanię pod hasłem: "To co dobre, niech się nie kończy", promując podejście oparte na trosce o produkty i dążeniu do wydłużenia ich użyteczności. Oprócz kreatywnej części kampanii online, marka przygotowała też działania w sklepach, skierowane zarówno do obecnych, jak i nowych Klubowiczek i Klubowiczów IKEA Family - podaje dlahandlu.pl. Kampania „To co dobre niech się nie kończy” potrwa od 9 do 30 listopada.

IKEA - Usługa „Oddaj i Zyskaj”

Od 2021 roku klienci sieci mogą oddać używane mebli z asortymentu IKEA do sklepu w zamian za kartę refundacyjną o wartości maksymalnie 50 proc. pierwotnej ceny produktu, do bezterminowego wykorzystania. Używane produkty dostarczone przez klientów są poddawane oględzinom i delikatnie odświeżane np. dokręcane są śrubki lub drobne mocowania, po czym trafiają do specjalnego działu w każdym sklepie IKEA: Okazje na Okrągło. W tej sekcji dostępne są meble pochodzące z różnych źródeł, na przykład z ekspozycji, zwrotów, a także te, które mogą posiadać niewielkie defekty, jednak nie wpływają one na ich funkcjonalność. Zakup tych towarów to duża oszczędność w kieszeni.

Green Black Friday – konkursy z nagrodami

Z okazji Green Black Friday zorganizowano między innymi konkurs, w którym można podzielić się historią, jak dzięki własnym pomysłom i kreatywności, produkty IKEA zyskały nowe życie lub odświeżoną odsłonę. Nagrody to aż 300 indywidualnych konsultacji z projektantami i projektantkami IKEA. Dodatkowo, w sklepach stacjonarnych (oprócz IKEA Targówek), w soboty 18 i 25 listopada br., odbędą się kreatywne warsztaty dla dzieci „EkoKreacje: projektowanie i ozdabianie tekturowych mebli”. Do końca miesiąca we wszystkich sklepach czekają także aktywności edukacyjne, między innymi cztery stacje z zabawnymi historiami produktów ze wskazówkami jak o nie dbać na co dzień, by przedłużyć ich życie. Można się z nimi zapoznać poprzez zeskanowanie kodów QR umieszczonych w sklepach.

