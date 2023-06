Lidl zapowiada dużą promocję! Ten hit będzie 3 razy tańszy od Thermomixa

Promocja w Lidlu - Monsieur Cuisine Smart najtańszy w historii

Od poniedziałku 12 czerwca Lidl staruje z wyjątkową promocją. Legendarny robot kuchenny Mousieur Cuisine Smart będzie kosztował 1999 zł - z kuponem w aplikacji Lidl Plus czyli aż o 500 zł mniej niż regularna cena. Jak podaje sieć – to najtaniej w historii Lidla. To o 500 zł taniej od standardowej ceny. Aby skorzystać z tej wyjątkowej promocji trzeba się pospieszyć. Oferta jest aktualna tylko do środy 14 czerwca. Promocja oznacza, że Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny niemal 3 razy taniej taniej od Thermomixa, który w 2023 roku podrożał i kosztuje już ok. 6 tys. zł.

Co potrafi Monsieur Cuisine Smart?

Robot kuchenny marki Silvercrest – Monsieur Cuisine Smart ma aż 15 różnych funkcji, m.in.: siekanie, mieszanie, fermentację, wyrabianie ciasta, smażenie oraz gotowanie na parze, dzięki którym może zastąpić kilka innych urządzeń. W zestawie z wielofunkcyjnym robotem znajdują się liczne akcesoria, w tym misa ze stali nierdzewnej, o pojemności 4,5 litra. Urządzenie ma też: dużą moc (1200 W), czytelny wyświetlacz o średnicy 8 cali, funkcję automatycznego czyszczenia, 10-stopniową regulację prędkości (oraz dodatkowy tryb „turbo”) i wbudowany moduł Wi-Fi. Ponadto, za pośrednictwem aplikacji na smartfony i tablety, użytkownicy mogą tworzyć tygodniowe plany posiłków, korzystać z obszernej bazy przepisów oraz dzielić się nimi na Facebooku lub Instagramie.

