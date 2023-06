Biedronka nie odpuszcza! Kiełbasa za 1 zł, mozzarella, soki i napoje gratis! [WIDEO]

Biedronka czynna prawie do północy! Ruszają nowe promocje o nietypowej porze

Jak ubiegać się o nowe 300 plus? Opublikowano wzór wniosku do KRUS

Promocje w Biedronce [5.06.2023]. Co kupimy taniej?

Od 5 czerwca Biedronka startuje z nowymi promocjami i wydłuża godziny pracy sklepów Nowością w Biedronce są Czerwcowe Rabato – godziny. Codziennie od 20:00 do 23:30 w promocji jest konkretny produkt, np. we wtorek 6.06 brykiet węgla drzewnego 1+1 gratis. To nie jedyna dobra oferta na grilla. Z kartą Moja Biedronka karkówka wieprzowa kosztuje tylko 12,99 zł/kg. Taniej kupimy mięso mielone wołowe – 9,99 zł/400 g i w tej samej cenie polędwiczki z kurczaka. Grillowy klasyk czyli kiełbasa śląska kosztuje w promocji tylko 5,45 zł/550 g ( z kartą Moja Biedronka, przy zakupie 2 opakowań). W promocji jest też ser żółty Liliput – 7,99 zł/350 g. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Nasza Kurka, drugi tańszy produkt kupimy 40 proc. taniej, a za serki Almette zapłacimy 4,19 zł ( różne rodzaje, cena przy zakupie dwóch produktów).

Promocje na owoce i warzywa w Biedronce

Dużo tańsze w sklepach Biedronki są arbuzy - 2,99 zł/kg i polskie pomidory malinowe – 6,99 zł/kg. W promocji są pomidorki cherry - 7,99 zł/500 g, ogórki szklarniowe – 3,49 zł/kg i pieczarki – 4,49 zł/500 g. papryka trzy kolory, opakowanie 500 g kosztuje tylko 5,99 zł, a seler naciowy 3,99 zł.

Biedronka promocje – co dostaniemy za darmo?

Gratisowych produktów jest całkiem sporo. Z kartą Moja Biedronka mamy promocję 1+1 gratis na ser mozzarella Sottile Gusto oraz promocję 2+1 gratis na wszystkie soki, nektary i napoje Riviva. Taka sama promocja – kupujemy 2 produkty a trzeci dostajemy za darmo dotyczy wszystkich produktów Madero ( majonezy, chrzan, musztardy, sosy , ketchupy) oraz wszystkich kasz, ryży, naturalnych mixów Plony Natury. A jak kupimy 3 pyszne wafle Dare to kolejny jest gratis. Promocja 3+1 gratis objęte są też wszystkie lody w rożku Marletto.

