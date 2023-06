i Autor: Materiały prasowe; Shutterstock

Boże Ciało 2023

Biedronka czynna prawie do północy! Ruszają nowe promocje o nietypowej porze

Odliczamy czas do długiego czerwcowego weekendu i już planujemy duże zakupy. O wygodę i komfort swoich klientów zadbała Biedronka. Ponad 2,7 tys. sklepów sieci w rozpoczynającym się tygodniu będzie pracowało do godz. 23:30. Dodatkowo Biedronka wprowadziła specjalne promocje, dostępne od godz. 20 do czasu zamknięcia placówek danego dnia.