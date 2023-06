Pieniądze to nie wszystko

Samoobsługowe kasy, które sieć wprowadziła do użytku w 2019 r. usunięto m.in. z oddziałów w Amsterdamie, Hadze, Hoofddorp, Lelystad i Purmerend. Rzecznik sieci przekazał, że usunięcie kas wynika z „testowania nowych technologii” i nie jest spowodowane kradzieżami. Dodał, że być może zostaną one przywrócone, ale będzie to uzależnione od danej lokalizacji.

Jak wynika z policyjnych statystyk liczba kradzieży w sklepach wzrosła w ubiegłym roku o 30 proc.

