Oryginalna faktura obudowy urządzenia, nawiązująca do szlifu kamieni szlachetnych i współgrający z nią nowy, szampański odcień metalicznych detali (jak logo, pokrętło, uchwyt, elementy wentylacyjne) sprawiają, że urządzenie z limitowanej wersji zachwyci nie tylko wiernych klientów Thermomix, ale też miłośników designu oraz osoby szukające nietypowych rozwiązań w wnętrzach.

Jak udało się uzyskać tę niezwykłą fakturę obudowy tłumaczy Jan Delfs, Head of Global Design w Vorwerk: „Zastanawialiśmy się jak uczcić ten niezwykły jubileusz. Diament był pierwszą rzeczą, która przyszła nam do głowy. Jak uzyskać szlif kamieni szlachetnych? Wymaga to zastosowania najnowocześniejszej technologii laserowej. Jej użycie zajmuje ponad 200 godzin – najpierw laser wypala pierwszą warstwę trójkątów na powierzchni, w kolejnym kroku wypala coraz mniejsze i mniejsze trójkąty, a w ostatnim etapie powierzchnia zostaje wypolerowana na jedwabisty połysk. Zyskuje przez to głębię i pięknie załamuje światło”.

Dzięki zastosowanej technologii obudowa z jubileuszowej limitowanej edycji urządzenia Thermomix ma wyjątkową wytrzymałość. Jest też odporna na odciski palców i zarysowania.

Funkcje urządzenia Thermomix TM6

Mimo że wyjątkowe jubileuszowe urządzenie Thermomix TM6 dostępne jest w ofercie limitowanej to jego cena jest taka sama jak urządzenia w białej obudowie. Nie zmieniają się również jego funkcje – jubileuszowy TM6 też pomaga przygotować pyszne dania bez wysiłku łącząc się z platformą Cookidoo®, gdzie dostępnych jest ponad 5500 przepisów w języku polskim i gdzie można również zapisywać lub edytować własne ulubione przepisy. TM6 w specjalnej obudowie łączy w sobie również ponad 20 innych sprzętów kuchennych - pomaga między innymi w ważeniu, siekaniu, mieszaniu, ubijaniu, blednowaniu, wyrabianiu ciasta, karmelizowaniu, gotowaniu metodą sous-vide, dzięki nowej osłonie noża miksującego z funkcją obierania - nawet w obieraniu ziemniaków. Za pomocą nowej nakładki krojącej Thermomix® z pierwszą tarczą tnącą – uzyskasz cztery opcje krojenia: cienkie lub grube plastry oraz cienkie lub grube paski.

Limitowana wersja doskonale komponuje się z ciemnymi meblami i blatami kuchennymi oraz chłodnym elementami ze stali. Sprawdzi się też w kontraście z mocnymi kolorystycznie frontami i jasnymi blatami.

