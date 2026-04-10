Przyjęta propozycja zostanie przekazana do państw członkowskich, które uwzględnią ją w ostatecznych przepisach.

Finalna wersja propozycji będzie kształtowana przez kraje członkowskie.

Kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w tej sprawie odbędzie się pod koniec kwietnia.

Decyzje podjęte pod koniec kwietnia przez PE będą kluczowe dla dalszych losów propozycji.

Unia Europejska zdecydowała. Co oznacza koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?

To już pewne. Komitet Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjął 8 kwietnia 2026 roku propozycję, która rewolucjonizuje sposób, w jaki posługujemy się dokumentami pojazdu. Mówiąc wprost, urzędy w krajach członkowskich, w tym w Polsce, będą musiały w ciągu trzech lat od publikacji przepisów przestać automatycznie wydawać papierowe dowody rejestracyjne. Głównym i podstawowym dokumentem potwierdzającym rejestrację pojazdu stanie się jego cyfrowy odpowiednik, dostępny najpewniej w aplikacji na telefonie.

Nie oznacza to jednak, że z dnia na dzień tradycyjne, książeczkowe dowody staną się bezużyteczne. Proces będzie stopniowy. Nowe regulacje sprawią, że to wersja cyfrowa będzie standardem, a papierowa – wyjątkiem. Oznacza to zapowiadany od dawna koniec papierowych dowodów rejestracyjnych, które będą stopniowo zastępowane przez ich cyfrowe odpowiedniki. Kierowcy, którzy zarejestrują nowe pojazdy po wejściu w życie przepisów, domyślnie otrzymają już tylko wersję elektroniczną.

Cyfrowy dowód rejestracyjny nie dla każdego? Co z osobami wykluczonymi cyfrowo?

Twórcy nowych regulacji zapewniają, że nikt nie zostanie zmuszony do korzystania z technologii wbrew swojej woli. To kluczowa informacja dla osób starszych lub tych, które z różnych powodów nie używają smartfonów i aplikacji mobilnych. Unijne przepisy jasno wskazują, że każdy obywatel będzie miał prawo zażądać wydania fizycznego dokumentu.

Nowe przepisy zakładają, że choć cyfrowy dowód rejestracyjny stanie się standardem, obywatele wciąż będą mogli złożyć wniosek o wydanie tradycyjnej, papierowej wersji dokumentu. Wystarczy zgłosić taką potrzebę w urzędzie, aby otrzymać dowód w formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni od lat. Tę kwestię mocno podkreślał sprawozdawca Parlamentu Europejskiego, Johan Danielsson.

W pełni popieram cyfrową transformację dokumentów rejestracyjnych pojazdów, ale powinny być też zapewnione solidne zabezpieczenia wspierające obywateli o ograniczonym dostępie cyfrowym lub umiejętnościach cyfrowych. Dlatego też fizyczna wersja dokumentu rejestracyjnego powinna być zawsze dostępna na żądanie. Niezwykle ważne jest, aby obywatele napotykający bariery w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, nie byli stawiani w niekorzystnej sytuacji przy wypełnianiu swoich obowiązków administracyjnych.

– Johan Danielsson, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego

Propozycja przyjęta przez komitet trafi teraz do dalszych uzgodnień z krajami członkowskimi. Ostateczny kształt przepisów ma być dyskutowany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego jeszcze pod koniec kwietnia.

Źródło: Radio ZET