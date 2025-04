Czym są PFAS?

Unia Europejska intensyfikuje walkę z PFAS, powszechnie znanymi jako "wieczne chemikalia". Komisja Europejska planuje wprowadzić zakaz ich stosowania w produktach konsumenckich, dopuszczając jedynie wyjątki dla kluczowych zastosowań przemysłowych. Komisarz UE ds. środowiska, Jessika Roswall, ogłosiła niedawno przyspieszenie prac nad tym projektem, którego nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia Europejczyków i dbałość o stan środowiska naturalnego.

Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) to związki chemiczne obecne w wielu produktach codziennego użytku: kosmetykach, opakowaniach żywności, środkach czystości, a nawet papierze toaletowym. Wykorzystywane są w przemyśle i produkcji ze względu na odporność na temperaturę i korozję. Substancje te nie rozkładają się w środowisku, zatem gromadzą się w ekosystemach, wodzie pitnej, a nawet w ludzkim ciele. Podejrzewa się, że mogą powodować nowotwory, zaburzenia hormonalne i bezpłodność.

Zakaz PFAS w UE

W związku z udowodnioną szkodliwością tych substancji, komisarz UE ds. środowiska Jessika Roswall zapowiedziała zakaz stosowania PFAS w produktach konsumenckich, z wyjątkami dla podstawowych zastosowań przemysłowych. Propozycja UE ma zostać zatwierdzona w 2026 roku.

Będą jednak pewne wyjątki od wprowadzonego zakazu. Na przykład inhalatory astmy i półprzewodniki stosowane w pojazdach elektrycznych mogą zostać uznane za "niezbędne" zastosowania, ale i tu będą obowiązywać ograniczenia dotyczące recyklingu.

Gdzie znajdziemy PFAS? Te szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego substancje występują m.in. w: podkładach i pudrach,wodoodpornych tuszach do rzęs i eyelinerach, kremach z filtrem UV, pomadkach i balsamach do ust, antyperspirantach i piankach do golenia, papierowych opakowaniach na fast food, tackach i papierze do pieczenia odpornym na tłuszcz, torebkach na popcorn do mikrofalówki, niektórych butelkach PET i foliach spożywczych, patelniach i garnkach z powłoką teflonową (PTFE), kurtkach przeciwdeszczowych i sportowych z membranami DWR.

