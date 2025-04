Wydłużone godziny otwarcia Biedronki przed Wielkanocą

Z myślą o świątecznych przygotowaniach, Biedronka wydłużyła godziny otwarcia sklepów w przedświąteczną niedzielę handlową. To odpowiedź na potrzeby konsumentów w intensywnym okresie przedświątecznym. Dzięki temu, że w niedzielę, 13 kwietnia, ponad 3300 sklepów sieci będzie czynnych aż do godziny 22:00, klienci zyskają więcej czasu na spokojne skompletowanie wszystkich produktów niezbędnych do przygotowania świątecznych potraw i dekoracji. Przedświąteczna niedziela handlowa to idealna okazja, by bez pośpiechu zadbać o wszystkie wielkanocne zakupy.

Biedronka - godziny otwarcia Wielki Piątek

Jak informuje na swoich stronach, w Wielki Piątek, czyli 18 kwietnia 2025, nawet ponad 3200 sklepów sieci Biedronka będzie otwarte do 23:30 lub dłużej. Są to godziny otwarcia, które obowiązują od 14 kwietnia, czyli także w Wielki Czwartek zakupy będziemy mogli zrobić do późnych godzin wieczornych. Szczegółowe godziny otwarcia każdego marketu można znaleźć w komunikacie na drzwiach sklepu, w Aplikacji Biedronka lub na stronie www.biedronka.pl.

Biedronka - godziny otwarcia Wielka Sobota

W Wielką Sobotę, 19 kwietnia 2025 r., większość supermarketów i hipermarketów będzie otwarta tylko do godziny 13:00 lub 14:00. Skrócone godziny pracy sklepów w Wielką Sobotę, uznawaną za dzień "przedświąteczny", mają związek z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Ponad 3700 sklepów sieci Biedronka będzie otwarte co najmniej do godziny 13:30.

