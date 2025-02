Koniec pieniędzy w programie "Mój Prąd 6.0"! Powiększą budżet i wydłużą terminy?

Mój Prąd 6.0 – fundusze się kończą ale jest szansa na ich zwiększenie, łącznie z wydłużeniem terminu

Trwają rozmowy na temat wydłużenia naboru wniosków w Moim Prądzie 6.0 i zwiększenia budżetu programu - poinformowała prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Decyzja może zapaść w ciągu najbliższych tygodni - dodała. Wydłużenie terminu, nie wpłynie na zmiany merytoryczne w programie.

Szósta edycja programu Mój Prąd ruszyła na początku września 2024 r. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r., ale został on wydłużony do 6 marca 2025 r.

"Jesteśmy w dialogu z resortem klimatu i środowiska na temat potencjalnego przedłużenia tego naboru o kilka miesięcy" - poinformowała szefowa Funduszu. "Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jesteśmy dobrej myśli, aby go wydłużyć i poszukiwać dodatkowego finansowania na ten program" – powiedziała.

Dopytywana, o ile może wzrosnąć budżet Mojego Prądu 6.0 przekazała, że w "dyskusji pojawiają się różne kwoty, ale na wskazanie dokładnych jest jeszcze za wcześnie". „Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy zapadnie ostateczna decyzja zarządu i MKiŚ o wydłużeniu naboru, jak i potencjalnego zwiększenia budżetu o kolejne środki unijne" - powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Mój Prąd 6.0 to dofinansowanie do 28 tys. zł

Program Mój Prąd 6.0 przewiduje, że maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW. Obowiązkowe jest ponadto złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

