Koniec podatku od śniegu i ślubów nocnych. Stare przepisy do śmietnika

Za brak "kartonika" grozi grzywna do 30 tys. zł! Zmiana przepisów już weszła w życie

Wyższa emerytura dla kobiet z jednego rocznika. Wystarczy jeden wniosek do ZUS

Pride Of Poland 2023 w Janowie Podlaskim za nami. Na aukcji sprzedano 14 koni za 2,1 mln euro

Wielkie zmiany w włoskim prawie

Włoski rząd podjął ostatnio wiele ważnych decyzji zmieniających przepisy prawa. Wprowadzono nowy podatek od banków oraz przyjęto projekt dekretu obligującego linie lotnicze do tańszych biletów na Sycylię oraz Sardynię, ale także usunięto wiele starych przepisów – pisze portal biznes.interia.pl. Niektóre pochodziły jeszcze z czasów monarchii i choć właściwie nie były stosowane, wciąż formalnie należało ich przestrzegać. Na wniosek minister do spraw reform Marii Elisabetty Casellati, rząd uchylił łącznie 3637 przepisów. Zniesiono 2535 dekretów z latach 1861-1870, prawo do pobierania podatku od śniegu oraz przepisy z 1877 roku o pobieraniu dodatkowych opłat od ślubów zawieranych w godzinach nocnych. Takie przepisy obowiązywały w mieście Lukka, niedaleko Florencji.

Przepisy z czasów monarchii przechodzą do historii

Do tej pory zniesiono łącznie 22 tysiące rozporządzeń pochodzących z czasów włoskiej monarchii. W dekrecie zniesiono również regulacje o powołaniu "konsorcjum ds. kolonizacji miasta Janale we włoskiej Somalii", przepisy dotyczące zasad hodowli i wykorzystywania gołębi wędrownych oraz regulamin działalności Monopolu Bananowego.

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM