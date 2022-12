Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Odśnieżanie dachu to Twój obowiązek

Dlahandlu.pl przypomina, że za stan techniczny budynku, a więc również za jego odśnieżanie, odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca – wynika to wprost z artykułu 61 ustawy prawa budowlanego. Niewywiązywanie się z obowiązków dbania o budynek grozi katastrofą budowlaną, za którą właściciel lub zarządca może być pociągnięty do odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i prawne. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Zagraża również przechodniom i samochodom- pisze dlahandlu.pl

Nieodśnieżony dach to realne zagrożenie dla życia i zdrowia!

-Najlżejszy jest puch - jego metr sześcienny waży nie więcej niż 70kg - a najcięższy śnieg mokry, którego waga może osiągać nawet 600 kg/m3. Wartości te zwiększają się, jeśli śniegu nie usuniemy od razu – zleżały i zlodowaciały opad to już ciężar ponad 800 kg/m3. To może stanowić zagrożenie dla obiektu i ludzi, którzy się w nim znajdują. Im starszy budynek, tym może mieć mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej wad konstrukcyjnych - czytamy w dlahandlu.pl

Jaki mandat za nieodśnieżony dach?

Według portalu dlahandlu.pl, zaniechanie obowiązku odśnieżania dachu jest karane mandatem w wysokości 500 zł. Można też z powodu zaniechania tego obowiązku trafić do więzienia (do roku pozbawienia wolności).

-Wystawić mandat może straż miejska, jak i inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nienależytego stanu technicznego budynku, inspektor nadzoru budowlanego może dodatkowo skierować sprawę do sądu. Policja również ma prawo ukarać właściciela lub zarządcę nieruchomości karą do 1000 zł. Jeśli właściciel odmówi zapłacenia kary za nieodśnieżony dach policja może skierować sprawę do sądu, a wtedy mandat może wynieść do 5000 zł. Za nieusuwanie sopli z dachu można zostać ukaranym mandatem do 500 zł.- informuje portal.

Obowiązek dbania o budynek dotyczy także usuwania sopli, brył i nawisów śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób przemieszczających się wokół budynku.

