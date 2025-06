Saturn znika z Niemiec, Media Markt przejmuje stery

Jeszcze kilka lat temu w Niemczech działało około 150 sklepów Saturn. Do jesieni 2024 roku liczba ta spadła do 87. W tym samym czasie liczba placówek Media Markt wzrosła do ponad 300. Jak podaje niemiecki dziennik "Handelsblatt", to kontynuacja strategii Ceconomy, realizowanej w całej Europie. Właściciel marki Ceconomy dąży do "ściślejszego powiązania" obu marek. W Austrii, Belgii, Holandii i Luksemburgu marka Saturn została już całkowicie zastąpiona przez Media Markt.

Co to oznacza dla klientów?

Dla klientów zmiana marki jest praktycznie niezauważalna. Obie sieci od lat oferowały taki sam asortyment, miały identyczne promocje i wspólną strategię marketingową. Dodatkowo połączono programy lojalnościowe. Punkty można zbierać i wykorzystywać niezależnie od miejsca zakupu. Nie wiadomo jeszcze, ile sklepów Saturn zostanie ostatecznie przejętych przez Media Markt. Jak podaje dziennik, marka nie zniknie całkowicie. Saturn pozostanie istotną częścią strategii korporacyjnej.

Polska już to przeżyła

Sieć Saturn jest również dobrze znana klientom w Polsce, gdyż kilka lat temu funkcjonowała w naszym kraju, jednak spotkał ją podobny los. W 2018 r. sklepy Saturn zostały zastąpione MediaMarktem. Decyzja o połączeniu sieci została podjęta na podstawie wnikliwej analizy sytuacji na polskim rynku. Zwiększenie liczby sklepów Media Markt miało ułatwić klientom dostęp do obsługi posprzedażowej, która obejmuje między innymi ofertę usług IT i serwisowych. Czy podobne argumenty stoją za decyzją o wycofaniu marki w Niemczech? Czas pokaże, co się będzie działo w kolejnych latach na rynku handlowym w państwach Europy.