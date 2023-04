Koniec słynnego jelenia? Jägermeister ma poważne kłopoty

Niemal co druga mała i średnia firma przyznaje się do niepłacenia kontrahentom w terminie!

Słynny na cały świat Jägermeister to niemiecki likier ziołowo-korzenny, którego receptura została opracowana w 1934 roku przez Curt Mast po latach prób - przypomina dla handlu.p. Likier jest otrzymywany w wyniku macerowania w spirytusie 56 ziół i przypraw korzennych, a proces ten trwa około roku. Jägermeister ma bardzo charakterystyczne logo - głowę jelenia z krzyżem między rogami.

Przegrany proces ze startupem spirytusowym

Niedawno w handlu pojawił się inny producent alkoholi. Jego logo przypomina to, którym oklejone są butelki Jägermeistera. Zdaniem firmy produkującej likier są one zbyt podobne i producent słynnej marki poszedł do sądu. Domagał się zakazu wykorzystywania przez startup wizerunku. Sąd okręgowy w Hamburgu oddalił powództwo. Ale niemiecka firma dalej domaga się zakazu wykorzystywania podobnego wizerunku.

Jak wygląda oryginalny Jägermeister?

* Butelka

Oryginalna butelka Jägermeistera jest ciemnozielona o szerokich „ramionach" i krótkiej szyjce. Jak zapewniają producenci: "nasza kultowa oryginalna butelka wszędzie na świecie jest taka sama".

* Nakrętka

Nakrętka w oryginalnej butelce zawiera zieloną podstawę ze złotą koroną i podpisem "twórcy trunku".

* Etykieta

Na etykiecie Jägermeistera znajduje się fragment wiersza Oskara von Riesenthala. Utwór niezależnie od kraju sprzedaży jest napisany w języku niemieckim. -„Das ist des Jägers Ehrenschild, daß er beschützt und hegt sein Wild, weidmännisch jagt, wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt."

