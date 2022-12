Najcenniejsze marki 2022 roku. Jaka branża znalazła się na podium?

W co warto inwestować w 2023 roku? Bezpieczne formy lokowania kapitału

QUIZ PRL: Święta Bożego Narodzenia w PRL-u. To była magia prawdziwych świąt?

Interbrand zaprezentował listę najcenniejszych marek 2022 roku. Wśród marek, które znalazły się w rankingu królowały firmy z branży technologicznej - zdominowały aż 5 pierwszych miejsc pierwszej dziesiątki. Jak prezentuje się ranking Best Global Brands 2022?

1. Apple

Pierwsze miejsce i miano najcenniejszej marki 2022 roku ponownie zdobywa Apple. Jej wartość została oszacowana na 482,215 mld dolarów (+18% rok do roku). Apple to amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Zajmuje się projektowaniem i produkcją komputerów osobistych i mobilnych oraz oprogramowania i serwisów internetowych. Założona 1 kwietnia 1976 przez Steve’a Wozniaka – projektanta, Steve’a Jobsa i przedsiębiorcę Ronalda Wayne’a. Ze względu na design i specyficzne kampanie reklamowe, marka Apple Inc. wyróżnia się w segmencie rynku, w którym działa. Według badań magazynu Forbes Apple była najsilniejszą marką na świecie w 2012.

2. Microsoft

Drugie miejsce zajęło przedsiębiorstwo Microsoft. Jego wartość została oszacowana na 278,288 mld dolarów (+32% rok do roku). Microsoft to amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Spółka publiczna z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton. Założona w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. W 2012 roku przedsiębiorstwo posiadało 10 000 patentów. Przeciętne wynagrodzenie pracowników to 106 tys. dolarów rocznie.

3. Amazon

Podium zamyka Amazon - jego wartość szacowana jest na 274,819 mld dolarów (+10 % rok do roku). Amazon to amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, spółka akcyjna założona w 1994 w Seattle. Zajmuje się handlem elektronicznym (e-handlem) B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

Najcenniejsze marki świata. Jak prezentuje się dalsza część pierwszej dziesiątki?

Jak prezentuje się dalsza część pierwszej dziesiątki?

4 miejsce - Google (251,751 mld dolarów, +28%)

(251,751 mld dolarów, +28%) 5 miejsce - Samsung (87,689 mld dolarów, +17%)

(87,689 mld dolarów, +17%) 6 miejsce - Toyota (59,757 mld dolarów + 10%)

(59,757 mld dolarów + 10%) 7 miejsce - Coca Cola (57,535 mdl dolarów + 0%)

(57,535 mdl dolarów + 0%) 8 miejsce - Mercedes Benz (56,103 mld dolarów + 10%)

(56,103 mld dolarów + 10%) 9 miejsce - Disney (50,325 mld dolarów + 14%)

(50,325 mld dolarów + 14%) 10 miejsce - Nike (50,289 mld dolarów + 18%)

Medialni giganci daleko poza podium

W drugiej dziesiątce znalazły się kolejno takie marki jak: McDonald`s, Tesla, BMW, Louis Vuitton, Cisco, Instagram, Facebook, IBM, Intel, SAP.

Co ciekawe giganci medialni znaleźli się daleko poza podium - Instagram zajął 16 miejsce, YouTube uplasował się na 25 miejscu, Netflix znalazł się dopiero na 40 pozycji a platforma Spotify - na 70 miejscu.

Sonda Gdybyś miał nieograniczony budżet, kupiłbyś... Bentleya Rolls-Royce'a Maybacha Coś innego!