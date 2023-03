Oni zgarnęli 100 tys. zł nagrody! Oto zwycięzcy Huawei Startup Challenge 3 [ZDJĘCIA]

Zablokowaliśmy Ci dostęp do urządzenia! Kliknij na link, aby je odblokować. To metoda hakerów

To metoda hakerów

Huawei StartUp Challenge 3

Trzecia edycja konkursu organizowanego przez firmę Huawei wraz ze Startup Academy miała na celu wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy są na początku swojej drogi do zrewolucjonizowania narzędzi dla zdrowia. Podczas kilkumiesięcznego programu, startupy usprawniały strategie rozwoju swoich biznesów i konfrontowały własne nowatorskie idee z mentorami, starając się tym samym przekonać jury do swoich pomysłów.

- Jesteśmy pod wrażeniem innowacyjności projektów, które znalazły się w konkursie, Reprezentują szeroką gamę rozwiązań – zaczynając od oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki, poprzez systemy wspierające zarządzenie bólem i stanem zdrowia psychicznego pacjentów, aż po technologie do projektowania nowych leków dzięki sztucznej inteligencji. Wybór zwycięzców z tego grona nie był łatwy. Jesteśmy dumni, że dzięki organizacji konkursu mogliśmy wspomóc ich rozwój i tym samym przyczynić się do budowy polskiej „doliny innowacji - powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

W finale znalazły się startupy, które w najbardziej nowatorski sposób wykorzystywały nowoczesne technologie na rzecz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej użytkowników. Pierwsze miejsce i nagrodę główną 100 tysięcy złotych otrzymał startup Clebre – osobisty system do diagnostyki i terapii zaburzeń snu i oddychania. Drugie miejsce i 60 tysięcy złotych zdobył startup Oasis Diagnostics oferujący ONIRY – wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki urazów okołoporodowych. Na trzecim miejscu uplasował się PioLigOn z algorytmem komputerowym do szybkiego projektowania nienaturalnych peptydów (VPDesigner42™), które służą tworzeniu nowych leków na choroby rzadkie. Nagrodę publiczności, głosami widzów zebranych w trakcie Gali, otrzymał Uhura Bionics. Startup stworzył protezę sztucznej, elektronicznej krtani dla osób pozbawionych strun głosowych.

- Przez ostatnie miesiące uczestnicy konkursu wzięli udział w wielu wyzwaniach, które pomogły nam lepiej poznać ich innowacje i zdecydować o zwycięzcach. Konkurs Huawei Startup Challenge to nie tylko rozdanie nagród czy działanie biznesowe, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi innowatorami, którzy chcą dokonać wielkich rzeczy. Dzięki tej inicjatywie startupy pozytywnego wpływu mogą przekuć plany w realne działanie. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i serdecznie gratulujemy nie tylko laureatom, ale również reszcie finalistów - powiedziała Karolina Piotrowska, członkini zarządu Startup Academy.

Do konkursu zgłosiło się 168 startupów. Znaczącą grupę stanowiły firmy z Dolnego Śląska (25%) oraz Mazowsza (25%). Ponad 40% startupów biorących udział w konkursie zaprojektowało mobilne aplikacje dla użytkowników, natomiast 5% firm zakładało stworzenie ubieralnych urządzeń monitorujących pracę organizmu. Wiele firm zdecydowało się podjąć w swoich projektach tematykę zdrowia psychicznego - technologie związane z leczeniem depresji, zaburzeń lękowych bądź oferujące niezbędną pomoc w kryzysie psychicznym stanowiły 9% zgłoszeń.

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Agencji Badań Medycznych i Pracodawców Rzeczpospolitej Polski, a także pod patronatem medialnym takich redakcji jak Forsal.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Wirtualna Polska, InnPoland, Mam Startup, Nowy Marketing, Marketing i Biznes, eGospodarka.pl, ISBNews, ISBTech, Biotechnologia.pl, Medical Press, Polityka Zdrowotna, Med Express oraz Rynek Zdrowia.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.