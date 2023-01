Ponad 7 mln sprzedanych posiłków. Polski start-up podsumowuje 2022 rok

Wśród trendów w branży HR na nadchodzący rok coraz częściej podkreśla się rosnące znaczenie praktycznych benefitów wśród pracowników. W raporcie „Trendy HR 2023” zainteresowanie dofinansowaniem do jedzenia w pracy wskazało aż 46 proc. badanych, co stawia ten benefit na pierwszym miejscu najbardziej pożądanych świadczeń. W minionym roku tylko 18 proc. pracujących Polaków mogło korzystać z tego typu rozwiązań, jednak rosnące ceny żywności sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na zapewnienie pracownikom dostępu do posiłków, często bez konieczności posiadania własnej stołówki.

SmartLunch bije kolejne rekordy

O rosnącej popularności tego rozwiązania świadczą dane SmartLunch z 2022 roku. Platforma, która pracownikom swoich klientów umożliwia zamówienie ciepłego dania z poziomu aplikacji, wydała w zeszłym roku aż 7 mln posiłków. Łatwo przeliczyć, że to ponad 25 tys. porcji wydawanych dziennie, w każdym dniu roboczym. Wynik jest o tyle spektakularny, że w ciągu pierwszych 7 lat swojego funkcjonowania, a więc w latach 2014-2021, firma dostarczyła łącznie 10 mln.

Ostatnie lata przyniosły zmianę zarówno potrzeb pracowników w kontekście posiłków pracowniczych, jak również samego procesu organizacji zbiorowego żywienia. Dzięki SmartLunch firmy optymalizują cały proces żywieniowy, a pracownicy mogą zamówić jedzenie zarówno przez intuicyjną aplikację i stronę WWW, jak również za pomocą terminali SmartBox, czy coraz popularniejszych Lunchomatów usprawniających odbiór zamówionych dań – mówi Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch.

Z rozwiązania SmartLunch korzysta obecnie prawie 90 tys. pracowników zatrudnionych w niemal 500 firmach. Trafiają do nich zestawy obiadowe z 450 restauracji, z którymi firma współpracuje. W pierwszym kwartale 2023 r. start-up planuje przekroczyć liczbę 20 mln wydanych posiłków, a w dalszej części roku konsekwentnie realizować strategię rozwoju opartą na rozszerzeniu sieci gastronomicznych lokali partnerskich oraz na powiększeniu liczby klientów biznesowych.

SmartLunch

SmartLunch to lider w dziedzinie organizacji posiłków dla pracowników z dofinansowaniem pracodawcy. Firma stworzyła platformę, dzięki której pracownicy mogą każdego dnia zamawiać posiłki, dostarczane prosto do ich miejsca pracy. Benefit od SmartLunch wspiera pracodawców w dbaniu o dobrostan pracowników, ponieważ firma współpracuje z lokalami gastronomicznymi, oferującymi wysokiej jakości pełnowartościowe dania, które dostarcza na umówioną godzinę. Dzięki temu każdy może jeść smacznie i zdrowo o stałych porach, co wpływa korzystnie na kondycję psychofizyczną i efektywność pracowników. Obecnie z aplikacji korzysta ponad 89 tys. pracowników z 477 firm.

