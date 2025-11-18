Ponad ⅓ polskich przedsiębiorczyń łączy prowadzenie firmy z pracą zewnętrzną, a 38% dodatkowo zajmuje się domem i dziećmi, co świadczy o ich ogromnej determinacji

Aż 13% przedsiębiorczyń doświadczyło trudności w pozyskiwaniu finansowania, często z powodu gorszych warunków lub konieczności dodatkowych zabezpieczeń, co wskazuje na dyskryminację płciową

Chociaż 78% przedsiębiorczyń działa samodzielnie, to 12% planuje zatrudnić nowych pracowników w nadchodzącym roku, co świadczy o potencjale wzrostu

Polskie przedsiębiorczynie najczęściej działają w sektorach edukacji (15%), beauty (14%) oraz medycyny i zdrowia (13%), kształtując różnorodne branże.

Znaczny odsetek przedsiębiorczyń łączy prowadzenie firmy z innymi obowiązkami

Ponad ⅓ polskich przedsiębiorczyń (35 proc.) łączy prowadzenie własnej firmy z pracą w organizacji zewnętrznej – wskazują dane z najnowszego badania „Polki i przedsiębiorczość 2025: Profil działalności i skala zespołów” przeprowadzonego przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus. Dla 22 proc. jest to praca na pełen etat, dla 8 proc. – na część etatu, a dla 5 proc. – dorywcza. Dodatkowo 38 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń deklaruje, że łączy prowadzenie firmy z zajmowaniem się domem i opieką nad dziećmi, a 5 proc. – nauką lub studiowaniem.

Badanie towarzyszy XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.– Polskie przedsiębiorczynie często pełnią kilka ról jednocześnie – prowadzą firmy, pracują zawodowo, zajmują się domem i rodziną, uczą się. To pokazuje ich niezwykłą determinację, ale też, jak wysoki koszt osobisty i zdrowotny ponoszą kobiety. To, czego dziś polska przedsiębiorczyni potrzebuje to wsparcia w domu. Nie tylko outsourcingu, ale i zaangażowania partnera. Rolą partnera nie jest „pomoc” przy dzieciach czy w domu, a bycie za codzienne obowiązki współodpowiedzialnym. Inicjatywy takie jak konkurs Sukces Pisany Szminką realnie wzmacniają pozycję kobiet i pomagają przekuwać codzienny wysiłek w trwały sukces – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Dyskryminacja płciowa w dostępie do finansowania wciąż obecna

Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych.

Blisko co 8. przedsiębiorczyni planuje zatrudnienie nowych pracowników

Aż 78 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń prowadzi firmę samodzielnie, a 22 proc. deklaruje, że ma wspólnika lub wspólniczkę. Ponad ¼ badanych (28 proc.) zatrudnia pracowników, wśród nich 71 proc. więcej niż 4 osoby. Aż 12 proc. przedsiębiorczyń planuje zatrudnienie dodatkowych pracowników w najbliższym roku, jednak większość respondentek deklaruje, że nie przewiduje zmian w zatrudnieniu – wskazuje to 58 proc. ankietowanych.

– Dane pokazują polskie przedsiębiorczynie jako grupę aktywną i różnorodną – samodzielnie prowadzą firmy, zatrudniają pracowników i działają w wielu branżach od edukacji po zdrowie i finanse. To dowód, że kobiety realnie kształtują rynek, tworzą miejsca pracy i wprowadzają innowacje. Jednocześnie wiele z nich wciąż stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem firmy – mówi Aneta Gasparska, Kierownik ds. Marketingu DPD Polska, partnera kategorii Biznes Roku. – Dlatego tak ważne są konkursy i inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet, które pomagają im zdobywać wiedzę, kontakty i wsparcie potrzebne do rozwoju biznesu, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

Co siódma bizneswoman prowadzi firmę w branży edukacji i szkoleń

Polskie przedsiębiorczynie najczęściej prowadzą swoje biznesy w sektorach edukacji i szkoleń (15 proc.), branży beauty i wellness (14 proc.) oraz medycynie i zdrowiu (13 proc.). Jednakowy odsetek – po 10 proc. – działa w sektorach marketingu i komunikacji, doradztwie i konsultingu, a także finansach i prawie.Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek prowadzących własną firmę w wieku 18-70 lat.

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić zarówno siebie, jak i nominować przedsiębiorczynię, którą chcielibyśmy wyróżnić, korzystając z formularza online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych:

Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,

Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,

Start-up Roku,

Mikrobiznes,

Liderka w Nowych Technologiach,

Przedsiębiorcza Cudzoziemka

Nominacje przyjmowane są do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 8 stycznia 2026 r.

Organizator konkursu: Fundacja WłączeniPlusPartner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: PwC

Partnerzy kategorii: BLIK, BNP Paribas, By the People Group, DPD, Fundacja Polska Bezgotówkowa, home.pl, JetBrain, Lidl, L’Oreal Paris, Orange, Totalizator Sportowy

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN, WP, PAP Biznes, Rzeczpospolita, Polskie Radio Trójka, Superbiznes, Twój Styl, naTemat, INNPoland, My Company, Wirtualne Media, Nowy Marketing, Mam Startup, polki.pl, Mamo to ja, Focus, Chip

Złote Laury 2025 - PWR Racing Team