Pierwsza kobieta za sterami firmy bukmacherskiej w Polsce

Rosnąca popularność e-commerce przekłada się także na wzrost popularności w obszarze rozrywki online. Na wzrost zainteresowania w tym obszarze wpływa kilka czynników. To przede wszystkim zmiana nawyków konsumentów spowodowana m.in. pandemią i wchodzeniem na rynek nowego, młodego pokolenia, które nie pamięta świata bez Internetu. Firmą, która wykorzystuje obecne trendy jest Fuksiarz.pl – serwis bukmacherski, oferujący swoim klientom różnorodne zakłady sportowe, który od blisko dwóch lat dynamicznie się rozwija.

Pierwsza kobieta w Polsce pokieruje firmą bukmacherską

Za sterami firmy Fuksiarz.pl stanęła właśnie Aneta Tylicka, tym samym zastępując na stanowisku Marcina Szpalerskiego, założyciela przedsiębiorstwa i dotychczasowego Prezesa Zarządu. Nowa CEO posiada szerokie doświadczenie w branży bukmacherskiej, które zdobywała m.in. za granicą. Z firmą Bukmacherska – właścicielem brandu Fuksiarz.pl – związana jest praktycznie od początku jej funkcjonowania. Od marca 2021 roku pełniła w niej funkcję dyrektora operacyjnego. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania.

– Z Fuksiarz.pl jestem związana od prawie dwóch lat, a praca dla tego brandu przynosi mi wiele satysfakcji. Istotne jest dla mnie stałe zwiększanie rentowności brandu Fuksiarz.pl, poszerzenie grup docelowych i ciągłe dostarczenie dodatkowych emocji związanych z rozrywką online. Najważniejszą wartość stanowią dla mnie ludzie. Posiadanie dobrego zespołu to już sukces. Bardzo ważny jest dla mnie rozwój talentów w branży. Kolejną kwestią jest posiadanie odpowiednich procesów, by zespół wiedział, jak pracować – mówi Aneta Tylicka, Prezes Zarządu w Bukmacherska Sp. z o.o., do której należy brand Fuksiarz.pl.

Nowa prezeska zdobywała wykształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Po studiach związana była m.in. z branżą medyczną. Aby rozpocząć pracę w bukmacherce wyjechała na Maltę. Ta słynie z dobrze rozbudowanej i prosperującej branży e-rozrywki. Przez prawie 3 lata pracowała w Roksol Ltd., a następnie przez ponad 4 lata była związana z Gaming Innovation Group – notowaną na giełdzie spółką, która zajmuje się m.in. zakładami bukmacherskimi. Następnie w 2021 roku wróciła do kraju, aby objąć stanowisko w firmie Bukmacherska i od podstaw, wspólnie z zespołem, tworzyć Fuksiarza.

Marcin Szpalerski, założyciel Bukmacherska Sp. z o.o. i Fuksiarz.pl, jest przekonany, że nowa prezeska sprawdzi się na swoim stanowisku.

– Branża bukmacherska w Polsce jest wymagająca i potrzebuje zmian. Obecnie na rynku funkcjonuje około dwudziestu podmiotów, które oferują zakłady online. Jako Fuksiarz.pl rozwijamy nasze produkty, wprowadzamy nowe i badamy zachowania graczy. Sprawdzamy, co jest na topie i w trendzie. Naszym celem jest nieustanny rozwój. Chcemy pokazać, że rozrywka online jest ciekawą alternatywą dla innych form, a także budować pozytywną opinię na temat całej branży. Aneta Tylicka posiada duże doświadczenie w branży bukmacherskiej, zna ją, a naszą firmę zna od podstaw. Jestem przekonany, że to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu – mówi Marcin Szpalerski, Członek Rady Nadzorczej Bukmacherska Sp. z o.o.

Szybka droga do rozpoznawalności

Fuksiarz.pl został założony w 2021 roku i szybko zyskał rozpoznawalność. Od strony prawnej zakłady bukmacherskie w Polsce regulowane są przez ustawę hazardową, która została znowelizowana w 2017 roku. Na jej podstawie usługi online mogą oferować tylko bukmacherzy z licencją Ministerstwa Finansów. Bukmacher Fuksiarz.pl oferuje rozrywkę online, a grający na niej użytkownik ma pewność, że wygrane pochodzą z legalnego źródła. Firma działa bowiem w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów.

Fuksiarz.pl jako pierwszy w Polsce wprowadził funkcję Early Payout w zakładach na piłkę nożną, tym samym zyskując grono stałych typerów. Łącznie, w ramach platformy Fuksiarz.pl obstawić można ponad 30 sportów. To m.in. piłka nożna, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka czy skoki narciarskie. W Fuksiarz.pl można także obstawiać wyniki gier karcianych czy sportów wirtualnych, a także wydarzeń ze świata popkultury, np. wygranych w talent show.

