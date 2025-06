i Autor: Shutterstock (2) Cła na nawozy

Koniec tanich nawozów z Rosji? UE podnosi cła

UE podnosi cła na nawozy z Rosji i Białorusi od 1 lipca. To krok w stronę niezależności i wsparcia unijnych producentów. Rosyjskie nawozy stanowiły ponad 25% importu UE w 2023 roku. Czy to koniec ery tanich nawozów? Jak wpłynie to na rolników?