Eksperci rynku pracy wskazują, że czterokrotny wzrost opłat za legalizację pracy cudzoziemców bezpośrednio wpłynie na płynność finansową i rentowność polskich przedsiębiorstw

Usunięcie obywateli Gruzji z uproszczonej ścieżki zatrudnienia stanowi poważne zagrożenie dla stabilności łańcucha dostaw w kluczowych sektorach gospodarki

Analiza nowych regulacji ujawnia, że drastyczny wzrost kosztów bez jednoczesnej optymalizacji procesów urzędowych znacząco zwiększa zarządzanie ryzykiem w firmie

Nowe przepisy wymuszają natychmiastową weryfikację strategii biznesowej i modelu biznesowego firm opierających swój rozwój na pracownikach z zagranicy

Dane rynkowe potwierdzają, jak zmiany w prawie mogą osłabić przewagę konkurencyjną Polski i zahamować skalowanie biznesu w branży logistycznej czy budowlanej

Uproszczona ścieżka się kurczy. Kto zniknie z listy płac?

Od 1 grudnia 2025 roku przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców muszą przygotować się na istotne zmiany. Modyfikacje dotkną popularnej, uproszczonej ścieżki legalizacji zatrudnienia, czyli procedury opartej na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Do tej pory pozwalała ona na szybkie zatrudnienie pracownika na okres do 24 miesięcy bez konieczności przechodzenia przez długotrwałą procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę. Kluczowa zmiana polega na skróceniu listy państw objętych tym ułatwieniem z pięciu do czterech. Z uproszczonego trybu nie będą mogli już korzystać obywatele Gruzji, co oznacza, że pozostaną w nim wyłącznie pracownicy z Armenii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. To dotkliwa wiadomość zwłaszcza dla branży budowlanej i usługowej, gdzie według danych z pierwszej połowy 2025 roku Gruzini stanowili od 5% do 7% wszystkich cudzoziemców zatrudnionych na oświadczeniach. Ustawodawca przewidział jednak okres przejściowy. Obywatele Gruzji, którzy rozpoczną pracę przed 1 grudnia, będą mogli kontynuować zatrudnienie na starych zasadach aż do końca ważności obecnego oświadczenia.

Cennik grozy dla pracodawców. Opłaty w górę, a co z kolejkami?

Zmiana listy państw to nie jedyne wyzwanie. Równocześnie, od 1 grudnia 2025 roku, wchodzą w życie znaczące podwyżki opłat administracyjnych za legalizację pracy cudzoziemców. Koszt złożenia samego oświadczenia o powierzeniu pracy rośnie czterokrotnie, ze 100 zł do 400 zł. Podobnie drożeją zezwolenia na pracę: opłata za dokument ważny do 3 miesięcy wzrośnie z 50 zł do 200 zł, a za zezwolenie na dłuższy okres trzeba będzie zapłacić 400 zł zamiast dotychczasowych 100 zł. Nowe stawki obejmują także 800 zł za delegowanie pracownika z zagranicy do Polski oraz 100 zł za zezwolenie na pracę sezonową. Co ważne, wyższe opłaty będą obowiązywać dla wniosków składanych od 1 grudnia. Daje to firmom ostatnią szansę na załatwienie formalności po niższych kosztach. Warto pamiętać, że wszystkie opłaty są bezzwrotne, co oznacza, że w przypadku negatywnej decyzji urzędu pieniądze nie wrócą na konto pracodawcy.

Nowe regulacje, będące elementem szerszej reformy systemu zatrudniania cudzoziemców, budzą poważne zaniepokojenie w środowisku biznesowym. Dla firm działających w branżach o dużej rotacji pracowników, takich jak logistyka, budownictwo czy hotelarstwo, skumulowany wzrost kosztów może oznaczać dodatkowe obciążenie sięgające setek tysięcy złotych rocznie. Staje się to realną barierą, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci rynku pracy wskazują na fundamentalny problem: drastycznym podwyżkom nie towarzyszy żadna gwarancja usprawnienia procedur. Obecnie na decyzję urzędu czeka się od dwóch do nawet sześciu miesięcy. Taka sytuacja nie tylko zwiększa ryzyko ucieczki w szarą strefę, ale także osłabia atrakcyjność polskiego rynku pracy na tle sąsiadów, takich jak Czechy czy Słowacja, gdzie formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców pozostają znacznie tańsze.

PTNW - Modzelewski