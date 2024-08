Koniec wakacji za pasem, kierowcy mają powód do zmartwień. Ostatni moment na tańsze tankowanie

Ceny paliw w Polsce

W okresie wakacyjnym stacje paliw kusiły klientów niższymi cenami paliw. Jak wyliczył "Fakt" na przykład Orlen oferował 35-groszową obniżkę cen paliw Efecta, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny ulga wynosiła 45 gr. Dla porównania BP Polska, oferował zniżkę 30 gr na litrze dla posiadaczy karty PAYBACK, gdy zakupią paliwo podstawowe". Promocje wprowadziły ponadto m.in. Circle K, Shell, MOL oraz MOYA. Choć wciąż wakacyjne ulgi na paliwa obowiązują, to jednak wraz z kończącymi się wakacjami większość z nich będzie wygasać. Zatem wszystko wskazuje na to, że przed nami ostatni weekend z możliwością tańszego tankowania auta. W niedzielę zaczyna się wrzesień, a w poniedziałek 2 września dzieci i młodzież ruszają do szkół.

Co wpływa na ceny paliw

Obecnie według cennika e-patrol, najdroższa benzyna 95 i LPG są w województwie kujawsko-pomorskim - kosztują odpowiednio 6,38 oraz 2,86 zł za litr. Najdroższy olej napędowy jest na Podlasiu, gdzie średnia cena wynosi 6,38 zł za litr.

Co wpływa na ceny paliw? Największy wpływ na cenę paliw ma opłata za zakup ropy w rafinerii. To determinuje aż 70% ostatecznej ceny paliwa. Wpływ na tę opłatę ma także cena baryłki ropy na światowych rynkach. Ważna tutaj jest także akcyza. Ale to nie wszystko. Na cenę paliwa składa się także tzw. opłata paliwowa, czyli danina na budowę i remonty dróg. Bardzo duży wpływ na cenę paliwa ma również podatek VAT. I na koniec warto dodać, że duże znaczenie dla ceny paliw na stacjach benzynowych ma sytuacja polityczna i gospodarcza w danym kraju.

