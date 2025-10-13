- Produkcja będzie kontynuowana – mimo upadłości zakład w Hasbergen nie wstrzymuje działalności, a zarząd poszukuje możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa
- Pensje gwarantowane do grudnia – wynagrodzenia dla 379 pracowników będą wypłacane z niemieckiego funduszu świadczeń insolwencyjnych (Insolvenzgeld) do końca roku
- Koszty przewyższyły przychody – gwałtowny wzrost cen energii, surowców i kosztów pracy nie został zrekompensowany podwyżką cen produktów, co doprowadziło do utraty płynności finansowej
- Legenda północnych Niemiec w kryzysie – firma z ponad 80-letnią historią jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów wędlin w regionie Osnabrück
Upadłość producenta wędlin Dieter Hein – co się stało?
Fleischwarenfabrik Dieter Hein, renomowany niemiecki producent wyrobów mięsnych z Dolnej Saksonii, oficjalnie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Firma działająca na rynku od ponad 80 lat, decyzją tą dotyka bezpośrednio zakładu w Hasbergen koło Osnabrück, gdzie zatrudnionych jest 379 osób. Jak poinformował portal t-online.de, przedsiębiorstwo zmaga się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niekontrolowanego wzrostu kosztów operacyjnych.
Georg Hein, prezes przedsiębiorstwa, w oficjalnym oświadczeniu wskazał na główne przyczyny kryzysu. – Gwałtownie rosnące koszty surowców, energii oraz wynagrodzeń nie mogły być w pełni przeniesione na ceny naszych produktów – wyjaśnił szef firmy rodzinnej. Utrata płynności finansowej stała się nieunikniona w obliczu presji cenowej ze strony sieci handlowych i rosnącej konkurencji na rynku niemieckim.
Pensje pracowników zabezpieczone tylko do końca roku
Mimo trudnej sytuacji finansowej, zarząd Dieter Hein zapewnia, że produkcja w zakładzie będzie kontynuowana. Firma podjęła decyzję o utrzymaniu działalności operacyjnej w najbliższych miesiącach, co ma dać czas na przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowej i opracowanie planu restrukturyzacji.
Pracownicy zakładu w Hasbergen otrzymali gwarancję wypłaty wynagrodzeń – jednak tylko do końca grudnia 2025 roku. Pensje będą finansowane z niemieckiego funduszu Insolvenzgeld, który zabezpiecza wynagrodzenia pracowników firm znajdujących się w postępowaniu upadłościowym. Po tym terminie przyszłość zatrudnienia pozostaje niepewna i będzie zależała od powodzenia działań restrukturyzacyjnych.
Branża mięsna w Niemczech pod presją kosztów
Przypadek producenta wędlin Dieter Hein to nie odosobniony przykład problemów w niemieckim sektorze mięsnym. Eksperci branży spożywczej, cytowani przez t-online.de, podkreślają, że coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu zmaga się z potężną presją ekonomiczną.
Kluczowe wyzwania dla producentów wędlin i wyrobów mięsnych to:
- drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu w ostatnich latach
- rosnące koszty transportu i logistyki
- wyższe wynagrodzenia wynikające z presji inflacyjnej i niedoboru pracowników
- zwiększone ceny surowców mięsnych
- ograniczone możliwości podnoszenia cen detalicznych przez presję ze strony sieci handlowych
80 lat tradycji w obliczu niepewnej przyszłości
Firma Dieter Hein to nie przypadkowy podmiot na mapie niemieckiego przemysłu spożywczego. Przedsiębiorstwo działa na rynku od ponad 80 lat i przez dekady budowało swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów wyrobów mięsnych w północnych Niemczech. Zakład w Hasbergen zaopatruje w produkty zarówno lokalne sieci handlowe, jak i większych odbiorców w całym regionie.
W najbliższych tygodniach zarząd firmy przeprowadzi kompleksowy przegląd sytuacji finansowej i poszuka możliwości oszczędności oraz optymalizacji kosztów. Nie wyklucza się również poszukiwania inwestora strategicznego, który mógłby wesprzeć proces restrukturyzacji i zapewnić kontynuację działalności zakładu. Los 379 pracowników i przyszłość marki o długoletniej tradycji pozostają na razie w zawieszeniu.