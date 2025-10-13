Produkcja będzie kontynuowana – mimo upadłości zakład w Hasbergen nie wstrzymuje działalności, a zarząd poszukuje możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Upadłość producenta wędlin Dieter Hein – co się stało?

Fleischwarenfabrik Dieter Hein, renomowany niemiecki producent wyrobów mięsnych z Dolnej Saksonii, oficjalnie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Firma działająca na rynku od ponad 80 lat, decyzją tą dotyka bezpośrednio zakładu w Hasbergen koło Osnabrück, gdzie zatrudnionych jest 379 osób. Jak poinformował portal t-online.de, przedsiębiorstwo zmaga się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niekontrolowanego wzrostu kosztów operacyjnych.

Georg Hein, prezes przedsiębiorstwa, w oficjalnym oświadczeniu wskazał na główne przyczyny kryzysu. – Gwałtownie rosnące koszty surowców, energii oraz wynagrodzeń nie mogły być w pełni przeniesione na ceny naszych produktów – wyjaśnił szef firmy rodzinnej. Utrata płynności finansowej stała się nieunikniona w obliczu presji cenowej ze strony sieci handlowych i rosnącej konkurencji na rynku niemieckim.

Pensje pracowników zabezpieczone tylko do końca roku

Mimo trudnej sytuacji finansowej, zarząd Dieter Hein zapewnia, że produkcja w zakładzie będzie kontynuowana. Firma podjęła decyzję o utrzymaniu działalności operacyjnej w najbliższych miesiącach, co ma dać czas na przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowej i opracowanie planu restrukturyzacji.

Pracownicy zakładu w Hasbergen otrzymali gwarancję wypłaty wynagrodzeń – jednak tylko do końca grudnia 2025 roku. Pensje będą finansowane z niemieckiego funduszu Insolvenzgeld, który zabezpiecza wynagrodzenia pracowników firm znajdujących się w postępowaniu upadłościowym. Po tym terminie przyszłość zatrudnienia pozostaje niepewna i będzie zależała od powodzenia działań restrukturyzacyjnych.

Branża mięsna w Niemczech pod presją kosztów

Przypadek producenta wędlin Dieter Hein to nie odosobniony przykład problemów w niemieckim sektorze mięsnym. Eksperci branży spożywczej, cytowani przez t-online.de, podkreślają, że coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu zmaga się z potężną presją ekonomiczną.

Kluczowe wyzwania dla producentów wędlin i wyrobów mięsnych to:

drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu w ostatnich latach

w ostatnich latach rosnące koszty transportu i logistyki

wyższe wynagrodzenia wynikające z presji inflacyjnej i niedoboru pracowników

zwiększone ceny surowców mięsnych

ograniczone możliwości podnoszenia cen detalicznych przez presję ze strony sieci handlowych

80 lat tradycji w obliczu niepewnej przyszłości

Firma Dieter Hein to nie przypadkowy podmiot na mapie niemieckiego przemysłu spożywczego. Przedsiębiorstwo działa na rynku od ponad 80 lat i przez dekady budowało swoją pozycję jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów wyrobów mięsnych w północnych Niemczech. Zakład w Hasbergen zaopatruje w produkty zarówno lokalne sieci handlowe, jak i większych odbiorców w całym regionie.

W najbliższych tygodniach zarząd firmy przeprowadzi kompleksowy przegląd sytuacji finansowej i poszuka możliwości oszczędności oraz optymalizacji kosztów. Nie wyklucza się również poszukiwania inwestora strategicznego, który mógłby wesprzeć proces restrukturyzacji i zapewnić kontynuację działalności zakładu. Los 379 pracowników i przyszłość marki o długoletniej tradycji pozostają na razie w zawieszeniu.

